Сьогодні погода в Україні погіршиться

Синоптики попередили українців про дощі та грози

Прогноз на п’ятницю, 13 травня

У п'ятницю, 13 травня, в Україні очікується погіршення погоди –прогнозуються дощі з грозами, у низці регіонів місцями шквали до 15-20 м/с. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у північних, східних та Полтавській областях, вдень у більшості західних, центральних та південних областей короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с; у південних та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура повітря на півночі становитиме вночі +9…+12, вдень +21…+23 градуси, на Закарпатті та в південній частині +10…+15 вночі, а вдень +21…+28, при цьому у східних регіонах очікується +10…+12 вночі, вдень +22…+25 градусів.

У Києві вночі прогнозують короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11…+13 градусів, вдень +20…+22.

Напередодні в Україні було оголошено штормове попередження.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.