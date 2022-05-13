  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні погода в Україні погіршиться

    Синоптики попередили українців про дощі та грози - Сьогодні погода в Україні погіршиться
    Синоптики попередили українців про дощі та грози
    фото з відкритих джерел

    Прогноз на п’ятницю, 13 травня

    У п'ятницю, 13 травня, в Україні очікується погіршення погоди –прогнозуються дощі з грозами, у низці регіонів місцями шквали до 15-20 м/с. Про це повідомив Укргідрометцентр.

    За даними синоптиків, вночі у північних, східних та Полтавській областях, вдень у більшості західних, центральних та південних областей короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без істотних опадів.

    Вітер північно-західний, 5-10 м/с; у південних та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/сек.

    Температура повітря на півночі становитиме вночі +9…+12, вдень +21…+23 градуси, на Закарпатті та в південній частині +10…+15 вночі, а вдень +21…+28, при цьому у східних регіонах очікується +10…+12 вночі, вдень +22…+25 градусів.

    У Києві вночі прогнозують короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11…+13 градусів, вдень +20…+22.

    Напередодні в Україні було оголошено штормове попередження.

    Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні погода в Україні погіршиться