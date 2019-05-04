  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Журналіст: Країною управлятиме не Зеленський, а його кабінет

    • Розсилка
    Зеленський, за твердженням Дроздова, це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство - Журналіст: Країною управлятиме не Зеленський, а його кабінет
    Зеленський, за твердженням Дроздова, це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство

    Для мене Зеленський є початком повністю нового способу правління в Україні, - Дроздов

    Тележурналіст і письменник Остап Дроздов впевнений, що Україною керуватиме не новообраний президент Володимир Зеленський, а його кабінет з 10-15 людей. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    Читайте також

    За словами Дроздова,  досі Україна мала персоніфіковане правління: прізвище, людина, харизма, погляди. «Тепер ми будемо мати зовсім іншу манеру правління. Це,так зване, командне управління, де країною управляти буде не персонально Зеленський, а його кабінет з 10, 15 або скількись ще людей. Це краще, ніж персоніфіковане управління», - вважає журналіст.

    Зеленський, за твердженням Дроздова, викликає у нього величезну огиду. «Це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство. Його країною, я вважаю, є досі СРСР. Це радянська людина, попри те, що йому лише 41 рік», - робить висновок письменник.

    Попри це, Дроздов вважає Зеленського провайдером. «Тобто, це кабель, протягнутий від розетки до якогось пристрою. Все залежить від того, який там пристрій буде. Для мене Зеленський є початком повністю нового способу правління в Україні», - робить висновок Дроздов.

    Врешті-решт, для Дроздова новий президент України «є навіть не особистістю, а набором певних дзеркал, в якому різна аудиторія бачить щось своє». «Це просто збірний образ претензій, вимог, потреб і очікувань», - вважає Дроздов.

    Більше читайте: Остап Дроздов: Любителі Бандери повинні «подякувати» Порошенку – він їх знищив

    Читайте також
    Володимир Зеленський Україна СРСР президент письменник журналіст Остап Дроздов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ