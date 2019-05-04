Журналіст: Країною управлятиме не Зеленський, а його кабінет



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Зеленський, за твердженням Дроздова, це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство

Для мене Зеленський є початком повністю нового способу правління в Україні, - Дроздов

Тележурналіст і письменник Остап Дроздов впевнений, що Україною керуватиме не новообраний президент Володимир Зеленський, а його кабінет з 10-15 людей. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Дроздова, досі Україна мала персоніфіковане правління: прізвище, людина, харизма, погляди. «Тепер ми будемо мати зовсім іншу манеру правління. Це,так зване, командне управління, де країною управляти буде не персонально Зеленський, а його кабінет з 10, 15 або скількись ще людей. Це краще, ніж персоніфіковане управління», - вважає журналіст.

Зеленський, за твердженням Дроздова, викликає у нього величезну огиду. «Це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство. Його країною, я вважаю, є досі СРСР. Це радянська людина, попри те, що йому лише 41 рік», - робить висновок письменник.

Попри це, Дроздов вважає Зеленського провайдером. «Тобто, це кабель, протягнутий від розетки до якогось пристрою. Все залежить від того, який там пристрій буде. Для мене Зеленський є початком повністю нового способу правління в Україні», - робить висновок Дроздов.

Врешті-решт, для Дроздова новий президент України «є навіть не особистістю, а набором певних дзеркал, в якому різна аудиторія бачить щось своє». «Це просто збірний образ претензій, вимог, потреб і очікувань», - вважає Дроздов.