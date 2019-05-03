«Як у Британської королеви»: які повноваження можуть забрати у Зеленського



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Володимир Зеленський

Верховна Рада України планує суттєво обмежити повноваження новообраного президента Володимира Зеленського

Йдеться про введення повноцінної парламентсько-президентської форми правління з лідером країни, який має суто представницькі функції.

До парламенту найближчими днями можуть внести законопроект про президента України. Він зафіксує зміни відразу у 89 законах і позбавить главу держави можливості призначати силовиків, керівників адміністрацій та регуляторних органів (для того, щоб переглянути повний список законів, прокрутіть донизу).

Головне:

У парламенті окремі народні депутати виступають за обмеження повноважень Володимира Зеленського. Віце-спікер Оксана Сироїд вже підготувала відповідний законопроект;

Він істотно «обрізає» права майбутньому президенту. Глава країни може позбутися повноважень у силовому і кадрових блоках, а також втратить можливість робити кадрові перестановки;

При цьому ймовірність схвалення такої ідеї досить низька. Адже якщо нардепи ухвалять законопроект у першому читанні, до другого будуть подані тисячі правок і розгляд затягнеться на місяці.

Законопроект складається з більш ніж 3-х сотень сторінок і вносить зміни до 89 чинних законів України. Загалом зміни у повноваження президента можна структурувати за трьома основними сферами.

У кожній з них суттєве збільшення повноважень буде у Кабінету міністрів: особисто прем'єр-міністра, а також профільних міністрів. Окремі повноваження перейдуть і до Верховної Ради. Президенту багато в чому залишать лише церемоніальні функції.

Силовий блок

Кабінет міністрів може ініціювати введення надзвичайного, воєнного станів, часткову мобілізацію. Також затверджує терміни оголошення призову в армію.

Президент перед зверненням до Верховної Ради з питання введення воєнного стану має провести обов'язкову консультацію з прем'єром, а також тим міністром, який виконуватиме відповідне доручення.

У підпорядкування Кабміну переходить і розвідка, зокрема і СЗР (Служба зовнішньої розвідки). Служба безпеки України також підпорядковується прем'єр-міністру (вносить пропозицію президенту на звільнення/призначення) і підзвітна главі Верховної Ради. Парламент же затверджує загальну структуру СБУ, чисельність працівників. Контроль за фінансовою роботою СБУ здійснює Рахункова Палата. Глава Служби сам призначає собі заступників, під його опіку переходить і Антитерористичний центр.

Положення щодо проходження військової служби затверджується Кабміном. Рішення про створення, розформування, реорганізацію розвідувальних органів ухвалює Кабінет міністрів. Уряд отримує контроль над Нацгвардією, зокрема і призначає керівника відомства.

У президента забирають право вносити кандидатуру глави Міноборони до парламенту. Він може лише обрати з тих людей, яких йому запропонувала коаліція фракцій парламенту. Міноборони виходить з-під опіки президента. Положення його роботи стверджує виконавча влада.

Підзвітні прем'єру голови Управління держохорони, а також Держприкордонслужби. Кабмін затверджує стратегії нацоборони і нацбезпеки, оборонно-промислового комплексу, кібербезпеки, національної розвідувальної програми. Чисельність збройних сил затверджується Верховною Радою з подачі прем'єр-міністра.

План дислокації військ та затвердження військово-адміністративного поділу країни створення військових адміністрацій (і призначення/звільнення їхніх керівників), затверджується Кабміном, а не президентом. У розпорядженні уряду всі технічні питання, пов'язані з мобілізацією.

Де-факто в законопроекті прописано — прем'єр-міністр стає новим головнокомандувачем. Він може віддати наказ про початок бойових дій. Факт повного виведення військ встановлюється Кабміном з урахуванням спільного подання глав Міноборони і МВС.

У період бойових дій президент не може очолювати ставку головнокомандувача. Генеральний штаб працює на основі положень Міністра оборони, а не президента. Начальник Генштабу призначається президентом з мотивованої подачі глави Міноборони (аналогічно і командувачі за видами військ, а також керівник Оперативного штабу ЗСУ).

Президент в умовах воєнного стану після обов'язкових консультацій з Кабміном ухвалює рішення про використання військ. Рішення про допуск іноземних військ ухвалює Кабмін з узгодженням Ради. Рішення про участь у міжнародних військових операціях також ухвалює Кабмін.

Всі основні функції в рамках військового положення переходять до Кабміну, у президента їх забирають.

Регуляторно-кадровий блок

Президент має вносити кандидатури глав МЗС (і Міноборони) лише із запропонованих кандидатур коаліції фракцій парламенту. Постанова може бути подана не пізніше 15-го дня з моменту отримання пропозиції від коаліції. Якщо в цей термін жодне прізвище не подане до Ради, то прем'єр-міністр може призначити виконувача обов'язків міністра. У Президента забирають право погоджувати звільнення глав МЗС і Міноборони.

Прем'єр вносить пропозиції президенту на призначення-звільнення глави НБУ, членів ради НБУ, членів Нацради з питань телебачення. Кабмін отримує можливість створити Раду з фінансової стабільності НБУ і стежить за його повноваженнями. Уряд повністю бере на себе контроль за Державним бюро розслідувань (ДБР) і Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

У президента забирають квоти на обрання глав регуляторів. Український культурний фонд повністю переходить у підпорядкування прем'єр-міністра, як і Укроборонпром. Фонд Держмайна відповідальний перед ВРУ. Його повноваження формує Кабінет міністрів України. Подання на главу робить Кабмін.

У зону відповідальності уряду потрапляє Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, Держслужба спецзв'язку, Антимонопольний комітет, Рада накопичувального фонду, Національне агентство з протидії корупції, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісія регулювання в сферах зв'язку та інформатизації, Нацкомісія регулювання в сферах ринку фінансових послуг.

Кабмін може скасовувати акти голів місцевих держадміністрацій і не зобов'язаний подавати президенту проект бюджету. Поки немає «губернатора» — обов'язки має виконувати людина, призначена прем'єром. У президента забирають сферу з протидії торгівлі люди, а також акти щодо забезпечення доступу до держтаємниці.

Інші закони

Президенту не можна підписувати міжнародні договори, де вказане використання територій та природних ресурсів України. Робота дипмісій повністю переходить під управління глави МЗС. Згадки про президента зникають із законів про полювання, автомобільний транспорт, міський електронний транспорт, природні монополії, радіочастотний ресурс.

Детально прописаний процес формування і роботи коаліції депутатських фракцій. Створюються Загальні збори коаліції та Рада коаліції. Саме Загальні збори і вноситимуть кандидатури на посаду прем'єра, узгоджені позиції щодо голови Міноборони і МЗС.

Зміни змушують президента самостійно подавати до Ради проекти законів, які він визначив як невідкладні. Раніше це міг робити його уповноважений представник.

Детальна прописана і процедура усунення президента (імпічменту). Генеральний прокурор (або фракція) вносить до Ради постанову про початок процедури імпічменту президента. Глава ВРУ реєструє постанову. Створюється спеціальна тимчасова слідча комісія. ВРУ більшістю ухвалює постанову щодо початку процедури імпічменту.

Йдеться про закони:

«Про Державне бюро розслідувань»

Кримінальний кодекс України

Земельний кодекс України

Кримінально-виконавчий кодекс України

Повітряний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України

Лісовий кодекс України

«Про Кабінет міністрів України»

«Про Центральні органи виконавчої влади»

«Про Службу безпеки України»

«Про Національний банк України»

«Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення»

«Про правовий режим воєнного стану»

«Про зону надзвичайної екологічної ситуації»

«Про місцеві державні адміністрації»

«Про державну службу»

«Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим»

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим»

«Про Національну комісію державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг»

«Про телекомунікації»

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

«Про Український культурний фонд»

«Про національну безпеку України»

«Про Службу зовнішньої розвідки України»

«Про боротьбу з тероризмом»

«Про розвідувальні органи України»

«Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»

«Про міжнародні договори»

«Про дипломатичну службу»

«Про державні нагороди України»

«Про збройні сили України»

«Про оборону України»

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

«Про статус внутрішньої служби Збройних сил України»

«Про охорону органів державної влади та посадових осіб»

«Про Вищу раду правосуддя»

«Про прокуратуру»

«Про Раду національної безпеки і оборони України»

«Про санкції»

«Про особливості державної політики забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях»

«Про основи гарантування кібербезпеки України»

«Про Національне антикорупційне бюро України»

«Про очищення влади»

«Про гуманітарну допомогу»

«Про меліорацію земель»

«Про мисливське господарство та полювання»

«Про автомобільний транспорт»

«Про міський електричний транспорт»

«Про природні монополії»

«Про радіочастотний ресурс»

«Про банки і банківську діяльність»

«Про Державну прикордонну службу України»

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

«Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

«Про державний ринковий нагляд і контроль за нехарчовою продукцією»

«Про протимінну діяльність»

«Про військовий обов'язок і військову службу»

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»

«Про основи внутрішньої і зовнішньої політики»

«Про Фонд державного майна України»

«Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших країн на території України»

«Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших країн»

«Про участь України у міжнародних операціях з підтриманням миру і безпеки»

«Про Національну гвардію України»

«Про протидію торгівлі людьми»

«Про Державну кримінально-виконавчу службу»

«Про поводження з радіоактивними відходами»

«Про вибори Президента України»

«Про Регламент Верховної Ради України»

«Про вибори народних депутатів України»

«Про Рахункову Палату»

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

«Про газ (метан) вугільних родовищ»

«Про теплопостачання»

«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

«Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»

«Про Антимонопольний комітет України»

«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

«Про протидію корупції»

«Про Національну поліцію»

«Про Державну спеціальну службу транспорту»

«Про охорону природного довкілля»

«Про охорону культурної спадщини»

«Про пестициди і агрохімікати»

«Про тваринний світ»

«Про громадянство України»

Віталій Тисячний

Джерело: Обозреватель