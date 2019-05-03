На посаду спікера Зеленського подали резюме понад три тисячі охочих



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З 10 відібраними кандидатами буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський

Серед претендентів на посаду спікера президента Зеленського є добре відомі особистості

На електронну пошту HR-департаменту команди Володимира Зеленського надійшло понад три тисячі резюме після оголошення відкритого конкурсу на посаду спікера президента.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Зеленського.

«Наразі на електронну адресу HR-департаменту команди Зеленського прийшло понад три тисячі резюме - від звичайних людей, які хочуть взяти участь у конкурсі і відчувають упевненість у своїх комунікаційних здібностях», - заявили в прес-службі, зазначивши, що серед кандидатів є професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.

В тому числі, як повідомляється, серед претендентів є широко відомі в українському суспільстві особистості.

Водночас команда Зеленського не називає прізвищ відомих кандидатів.

Спікер президента, за даними прес-служби, повинен володіти як мінімум трьома мовами, а саме українською, російською, англійською, мати досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, бути готовим працювати цілодобово.

Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.

Конкурс на цю посаду буде проходити в кілька етапів. Топ-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему. Оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського,

Після цього за результатами творчого етапу буде сформований топ-10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський. Всі фіналісти конкурсу обов'язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.

Організатори конкурсу на посаду спікера президента не відповіли на питання про суму заробітної плати.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.