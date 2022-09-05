Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати?

Інтерв’ю з керівником Державної інспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка стартувала 1 вересня, продовжує працювати на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Там залишаються шестеро представників місії.

Росіяни тривалий час намагались перешкодити роботі інспекторів, мета яких – захистити станцію від можливої ядерної аварії. Окупанти навіть вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Проте вже ввечері 2 вересня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками свого візиту на станцію відзначив професійну роботу персоналу АЕС. Гроссі висловив сподівання, що присутність представників міжнародного агентства полегшить роботу співробітників станції. Але, схоже, через те, що експерти МАГАТЕ продовжують працювати під дулами російських автоматів, він нічого не сказав про необхідність демілітаризації станції. Відзначив лише, що найбільше занепокоєння інспекторів МАГАТЕ викликають пробоїни на об'єктах АЕС в результаті бойових дій. Саме тому цілком справедливо президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції.

Керівництво «Енергоатома» гнівно розкритикувало влаштоване рашистами шоу для експертів МАГАТЕ. Рашисти показали візитерам мешканців Енергодару, які скаржаться на «обстріли з боку Збройних сил України». За даними «Енергоатома», «окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії МАГАТЕ можливості ознайомитися з реальним станом справ. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит». За даними Генштабу ЗСУ, перед приїздом делегації МАГАТЕ російські загарбники вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.

Що запланувала зробити місія МАГАТЕ на захопленій ЗАЕС далі? Про це «Главкому» розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков.

Глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков фото з відкритих джерел

Чи зустрічалися ви з представниками місії МАГАТЕ та про що говорили?

Спільно з експертами місії, яка прибула в Україну на чолі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, ми відпрацювали завдання для роботи цієї місії. Спільно з фахівцями НАЕК «Енергоатом» розробили програму, яку передали експертам місії під час зустрічі. Програма передбачає оцінку стану радіаційної та ядерної безпеки, зокрема, системи фізичного захисту, перевірку ядерного палива відповідно до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Роботи виконуються експертами належної кваліфікації, перевірку ядерного палива виконують інспектори МАГАТЕ.

Хто з них залишився працювати на станції?

Команда експертів складалася з 14 осіб, частина експертів залишилася працювати – в них ще є обсяг робіт приблизно на три доби, там велика програма. Якщо детальніше, то експерти МАГАТЕ, які спеціалізуються в галузі гарантій, ядерної безпеки та фізичного захисту, продовжують сьогодні працювати на ЗАЕС. Вони мають перевірити стан безпеки, оцінити фізичні пошкодження об’єктів ЗАЕС, визначити працездатність основних і резервних систем безпеки ядерних енергоблоків, оцінити умови роботи персоналу, а також виконати інші невідкладні заходи на промисловому майданчику станції. Також програмою передбачено перевірити системи зв’язку та комунікацій зовнішнього кризового центру ЗАЕС.

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Чи прикладає МАГАТЕ зусилля, щоб демілітаризувати територію Запорізької АЕС та навколишньої зони?

Вважаю, що експерти МАГАТЕ розуміють, що єдиний стабільний і безпечний стан Запорізької АЕС, при якому забезпечується ядерна та радіаційна безпека, можливий лише за умови демілітаризації, деокупації станції та повернення її під повний контроль української влади. При спілкуванні з генеральним директором та експертами МАГАТЕ, іншими міжнародними партнерами на всіх рівнях ми підкреслюємо важливість досягнення цієї мети, необхідної умови виконання основних принципів безпеки.

Експерти місії МАГАТЕ мають чітко визначені права і обов’язки, вони діють згідно з мандатом МАГАТЕ та принципів ООН, вони не можуть займатись військовими питаннями, щоб не наражати на небезпеку своїх колег, які працюють у надзвичайних умовах окупованої станції. Однак вони мають унікальну можливість зробити крок до наближення демілітаризації ЗАЕС та прилеглої території разом з містом-супутником Енергодар. Цьому допоможе об’єктивні оцінка стану справ та аналіз фактів, пов’язаних із присутністю військових формувань на об’єкті мирного використання ядерної енергії та використання його як плацдарму для військових операцій всупереч нормам міжнародного права.

В іншому випадку продемонстрований ядерною державою силовий спосіб захоплення АЕС може стати прикладом для інших країн світу, як ігнорувати всі стандарти безпеки МАГАТЕ.

Коли реально МАГАТЕ може оприлюднити результати побаченого та почутого на ЗАЕС?

Я можу сказати лише те, що знаю. Зараз місія працює, приблизно в понеділок (5 вересня) цей етап місії буде завершено і команда залишить станцію. Потім буде проведений відповідний аналіз всіх фактів, які вони знайдуть, і буде складений звіт. Попередню заяву, можливо, ми почуємо у вівторок (6 вересня) на засіданні Ради безпеки ООН, яке планується провести на вимогу Росії щодо ситуації на ЗАЕС. То будуть перші розгорнуті коментарі, а коли вже буде готовий звіт, не можу спрогнозувати. Ми будемо робити все можливе для того, щоб надати всю необхідну інформацію до цього звіту. Ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб звіт був об’єктивний та представлений невідкладно.

Важливо наголосити, що інспектори МАГАТЕ нині перебувають на окупованій російськими військами станції. Водночас на станції нелегально перебуває несанкціонований персонал «Росатома», військові російської армії, а також представники Федеральної служби безпеки РФ. Вони супроводжують інспекцію МАГАТЕ. Відповідно, це викликає побоювання, що загарбники можуть впливати на експертів, які зараз там працюють. Сподіваємося, що попри все, звіт буде об’єктивним, всі зібрані факти матимуть відповідні назви, які відображають дійсність: окупація, пошкодження будівель, тиск на персонал. Це такі наші застереження.

Звіт має бути критичним, адже до окупації не було жодного питання до ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС зі сторони місій OSART МАГАТЕ (під час місії OSART експерти проводять поглиблений аналіз показників експлуатаційної безпеки – «Главком») для експлуатуючих організацій та місії Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС).

Місії МАГАТЕ має вистачити мужності визнати і записати в звіт той факт, що збройне захоплення та присутність військових Росії на ЗАЕС є основною причиною порушення основоположних принципів безпеки роботи атомної електростанції.

Про ці порушення Рафаель Гроссі заявляв ще на початку серпня під час відкриття 10 конференції про нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку і тепер знову підтвердив під час першого брифінгу відразу після повернення з України. Йдеться насамперед про необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов’язки, здатність приймати рішення без примусу і тиску, забезпечувати надійне електропостачання ядерних енергоблоків від української електромережі, адекватної роботи системи радіаційного моніторингу та надійного зв’язку з ядерним регулятором України (ДІЯРУ) та іншими зацікавленими органами.

Олег Коріков: МАГАТЕ повинна визнати порушення основоположних принципів безпеки роботи атомної електростанції Фото: Reuters

Рафаель Гроссі пообіцяв, що після завершення роботи першої місії на станції буде запроваджена постійно діюча місія МАГАТЕ…

Так, у своїх попередніх заявах гендиректор МАГАТЕ сказав про можливість постійної присутності інспекторів агентства на Запорізькій АЕС. Це, безумовно, позитивний сигнал. Україна, як сумлінна сторона усіх міжнародних угод, готова до такої співпраці. Особливо, якщо це сприятиме процесу демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Але, очевидно, що усі питання щодо перебування постійних представників ще потребують детального обговорення і узгодження: які функції та завдання вони виконуватимуть, як буде гарантована їхня безпека на станції та низка інших важливих моментів.

І давайте не забувати, ЗАЕС перебуває під окупацією – тобто представникам МАГАТЕ доведеться працювати поруч з озброєними російськими військовими, які не відзначаються особливою делікатністю із мирним персоналом. Тому, не можна відкидати ймовірність впливів на роботу і об’єктивність висновків міжнародних інспекторів.

І головне – якою я бачу мету постійної присутності представників МАГАТЕ на ЗАЕС: вони мають підтримувати український персонал до повної деокупації станції, фіксувати усі порушення норм ядерної та радіаційної безпеки, культури безпеки, завдані збитки та пошкодження атомній станції внаслідок перебування там російських загарбників та військових дій.

Чи допустили місію до огляду найнебезпечніших місць на ЗАЕС? Наскільки об’єктивними можуть бути оцінки ситуації, якщо експерти МАГАТЕ опитували співробітників ЗАЕС під наглядом окупантів та представників «Росатома»?

Точними даними ми наразі не володіємо. У програмі, про яку я розповідав, ми запропонували колегам з МАГАТЕ перелік приміщень, будівель, які доцільно відвідати з метою збору даних про пошкодження. В обсяг робіт колег з МАГАТЕ також входять інтерв’ю з оперативним персоналом та адміністративно-технічним персоналом ЗАЕС. З огляду на те, що робота місії наразі не завершена, то я б утримався від коментарів щодо об’єктивності. Матимемо офіційний звіт за підсумками місії МАГАТЕ – зможемо предметно його оцінювати.

А чи включені в перелік об’єктів для відвідування підвали, де окупанти проводять тортури над працівниками станції?

У перелік включено об’єкти, які мають відношення до радіаційної та ядерної безпеки, фізичного захисту АЕС. Це блочні щити управління енергоблоком, технологічні приміщення, сховища ядерного палива, контрольно-пропускні пункти, аварійно-кризовий центр, учбово-тренувальний центр і т. д.

Рафаель Гроссі: МАГАТЕ рекомендуватиме Росії, щоб її військові залишили «уподобаний» ними кризовий центр Запорізької атомної станції Фото: Укрінформ

Яка зараз ситуація на ЗАЕС, як там працюють люди?

На Запорізькій АЕС працює український персонал. Оператор ЗАЕС – українське державне підприємство «НАЕК «Енергоатом», яке має відповідну ліцензію на право експлуатувати ядерні установки для вироблення електричної енергії. Персонал станції має відповідну підготовку, ліцензії. Перебування будь-якого іншого персоналу на ЗАЕС, а саме персоналу «Росатома» та збройних сил РФ є нелегальним і, відповідно, не має нічого спільного із забезпеченням радіаційної та ядерної безпеки.

Який морально-психологічний стан персоналу на станції?

Персонал працює під тиском та негативним впливом рашистських окупантів. Психологічна атмосфера – негативна. В «Енергоатомі» є відповідні кадрові служби, соціально-психологічні – вони більш обізнані…

Чи прикладає МАГАТЕ зусилля, щоб накласти санкції на «Росатом»?

МАГАТЕ ухвалює всі рішення за принципом консенсусу – це коли усі країни-члени підтримають це рішення. Діючою системою дуже важко пролобіювати різке рішення. Коли буде готовий звіт за підсумками роботи місії, тоді гендиректор МАГАТЕ має представити його Раді керуючих МАГАТЕ, яка, відповідно, має погодитись чи не погодитися з тим звітом. Коли це відбудеться – питання до МАГАТЕ.

Тобто, якщо у звіті будуть вказані реальні дані про ситуацію на ЗАЕС, тоді буде шанс на запровадження санкцій.

Державна інспекція ядерного регулювання України пильно відслідковує ситуацію на ЗАЕС, що можна сказати про радіаційний стан на прилеглій території?

Запорізьку АЕС експлуатує ліцензіат – ДП НАЕК «Енергоатом». Згідно із законодавством, ліцензіат повністю відповідальний за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншого джерела іонізуючого випромінювання, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників і органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

У разі аварії ліцензіат зобов'язаний безперервно з моменту початку аварії вести контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та інформувати про це відповідні органи та організації у встановленому порядку.

Можу сказати, що порушення цілісності споруд ЗАЕС внаслідок російських обстрілів поки що не супроводжувалось впливом на радіаційний стан на промисловому майданчику Запорізької АЕС та в зоні спостереження.

Наталка Прудка, «Главком»