ЗМІ: Активіст розповів про контакти сім'ї голови НАБУ з кримськими бізнесменами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Ситник говорить неправду, кажучи, що не задекларував прибуток від продажу ділянки в окупованому Криму, що належала його дружині, бо не володіє жодною інформацією про неї, - Бончинський

Родина Ситників і громадянка Росії Небивайлова, яка продавала у Криму земельну ділянку дружини директора НАБУ, продовжують «дружити сім’ями», - активіст

Особи, які допомогли родині директора НАБУ Артема Ситника продати землю в Криму, виявилися громадянами України, які після окупації Криму отримали російські паспорти і ведуть на окупованому півострові туристичний бізнес, сплачуючи податки до казни окупаційної влади. Про це заявив голова ГО «Національна безпекова платформа» Олег Бончинський.

За словами громадського активіста, родина Ситників і громадянка Росії Небивайлова, на яку Ганна Ситник оформила доручення для продажу земельної ділянки в Криму, продовжують «дружити сім’ями».

«Національна безпекова платформа» отримала докази неодноразових візитів Небивайлової разом з чоловіком до Києва та їхніх теплих зустрічей з родиною Ситників вже після того, як було оформлено доручення на продаж землі у Криму, і після того, як Артем Ситник став директором НАБУ, і навіть після того, як була продана ділянка в Криму у 2017 році», - зазначив Бончинський.

Як повідомив голова «Національної безпекової платформи», 13 березня 2019 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з протидії корупції мали бути представлені докази того, що директор НАБУ Артем Ситник говорить неправду, кажучи, що не задекларував прибуток від продажу ділянки в окупованому Криму, що належала його дружині, бо він не володіє жодною інформацією з цього приводу. Оскільки засідання Комітету не відбулось, матеріали і відео були передані першому заступнику голови Комітету Юрію Савчуку, а саме відео, відзняте в 2018 році, було опубліковано для загального доступу.

«Зрештою кожен зможе самостійно оцінити рівень близькості стосунків, переглядаючи відео зі сценою прощання осіб, серед яких, безумовно, є і директор НАБУ Артем Ситник, і його дружина Ганна, і громадянка РФ Олена Небивайлова. Також, сподіваюсь, що громадськість, правоохоронні та фіскальні органи дадуть належну оцінку цьому відео і встановлять, де правда в словах Артема Ситника, а де брехня. Адже Генеральна прокуратура ще в листопаді 2018 року відкрила кримінальне провадження щодо подання директором НАБУ недостовірних відомостей в декларації, а розслідування справи доручила Головному слідчому управління Національної поліції», - зазначив Бончинський.

Очікується, що Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції 20 березня 2019 року таки проведе слухання на тему: «Діяльність Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на Національне бюро завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб». Наразі невідомо, чи візьме участь в його засіданні директор НАБУ Артем Ситник.