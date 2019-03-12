Ситник відповів на звинувачення у причетності НАБУ до оборонного скандалу



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Артем Ситник

Ситник заявив, що НАБУ ніколи «не видавало, не видає і не буде видавати» довідок про те, чи є підприємство фіктивним

У Національному антикорупційному бюро кажуть, що у розслідуванні Bihus.info були допущені маніпуляції або помилки щодо причетності бюро до покривання оборудок в «Укроборонпромі».

Про це заявив директор бюро Артем Ситник у відео, оприлюдненому відомством.

Він заявив, що НАБУ ніколи «не видавало, не видає і не буде видавати» довідок про те, чи є підприємство фіктивним.

«Це не входить у компетенцію Антикорупційного бюро», – сказав він.

Ситник розповів, що НАБУ перевіряло причетність ряду фірм до постачання на Харківський бронетанковий завод прицілів, які раніше були у власності Міністерства оборони. Перевіряли, в тому числі, і фірму Гладковського «Оптимумспецдеталь».

В ході цього розслідування, за його словами, до НАБУ від Укроборонпрому всього надійшло 4 запити.

«Відповідно було надано 4 відповіді. І в трьох відповідях із чотирьох це підприємство («Оптимумспецдеталь» – ред.) фігурувало, як таке що відпрацьовується на причетність до певних дій в рамках цього провадження. Водночас, в другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає», – сказав він.

За словами Ситника, другий лист стосувався іншої інформації – тієї, яка вже встановлена у кримінальному провадженні.

Слідство дійшло висновку, що фірма Гладковського не постачала Харківському бронетанковому заводу саме ті приціли, які перевіряли правоохоронці.

«Через це у відповіді на цей запит були зазначені лише ті підприємства, які поставляли нібито приціли, що мають номера такі ж, які рахувалися за Міноборони. Тому тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство із списку фіктивних підприємств. Ми такого списку не ведемо», – додав директор НАБУ.

Ситник заявив, що НАБУ готове забезпечити повний доступ до тих матеріалів, які будуть потрібні ДБР для розслідування, і провести внутрішнє службове розслідування.

«Матеріалів, де була б переписка нібито пана Гладковського, нібито пана Жукова, цієї переписки в НАБУ не було. Наразі, для того щоб провести службове розслідування, щоб провести досудове розслідування у цих справах (махінації із закупівлями в «Укроборонпромі» – ред.) потрібно отримати носії, де є ця переписка і ті матеріали, які є в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо, що конкретно там знаходиться. Але нами ініційоване питання витребування цих проваджень», – сказав він.

Також Ситник сказав, що Євген Шевченко ніколи не працював в НАБУ, а лише співпрацював із ним в рамках закону.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

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