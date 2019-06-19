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    Суспільство

    ЗМІ: Директор НАБУ Ситник відпочиває у Греції

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    <p>Директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments, - джерело</p> <p></p> - ЗМІ: Директор НАБУ Ситник відпочиває у Греції

    Директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments, - джерело

    Прес-служба НАБУ не підтвердила, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці

    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пішов у відпустку і відпочиває у Греції, хоча заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький «повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки».

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    Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Його бачили в Греції на одному з курортів», - сказав він.

    Зі слів співрозмовника, директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments.

    Співрозмовник не повідомив, як довго Ситник перебуває у відпустці.

    Прес-служба НАБУ не підтвердила, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці.

    Як повідомлялося,  президент може перезавантажити НАБУ і Антикорупційну прокуратуру через три місяці. Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про перезавантаження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати.

    ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.

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    ЗМІ НАБУ Артем Ситник САП Назар Холодницький Руслан Рябошапка
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