ЗМІ: Директор НАБУ Ситник відпочиває у Греції



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Директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments, - джерело

Прес-служба НАБУ не підтвердила, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пішов у відпустку і відпочиває у Греції, хоча заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький «повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки».

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Його бачили в Греції на одному з курортів», - сказав він.

Зі слів співрозмовника, директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments.

Співрозмовник не повідомив, як довго Ситник перебуває у відпустці.

Прес-служба НАБУ не підтвердила, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці.

Як повідомлялося, президент може перезавантажити НАБУ і Антикорупційну прокуратуру через три місяці. Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про перезавантаження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати.

ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.