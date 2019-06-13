Справу про втручання в американські вибори директора НАБУ засекретили (Документ)



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Директор НАБУ Артем Ситник. Фото з відкритих джерел

З відкритого доступу зникла ухвала про експертизу голосу, який може належати керівнику антикорупційного органу Артему Ситнику

В Єдиному державному реєстрі судових рішень введено обмеження на публічний доступ до кримінального провадження № 42019000000000566, яке стосується ймовірного втручання директора НАБУ Артема Ситника в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь державного підприємства «Інформаційні судові системи».

«Доступ до матеріалів кримінального провадження, про яке йдеться у запиті, обмежено на підставі відповідного процесуального рішення повноважного правоохоронного органу», - зазначив заступник гендиректора ДП Володимир Калуга.

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Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва 8 квітня призначив комплексну комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису, на якому людина із голосом директора НАБУ Артема Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році. Наразі ця судова ухвала вилучена з відкритого доступу в реєстрі.

За матеріалами справу, яку розслідує Державне бюро розслідувань, карту-пам'яті Kingston 16Gb із ймовірним голосом Артема Ситника було вилучено під час обшуків 27 березня у ТОВ «Мисливське господарство «Поліське-Сарни» (Рівненська обл., Сарненський р-н, сщ. Страшеве, вул. Робітнича, 3). Саме на території цього підприємства керівник антикорупційного органу відпочивав п’ять разів протягом 2017-2019 років. За кожний такий відпочинок було нібито заплачено іншою особою в середньому близько 100 тис. грн.

Експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яким доручено провести експертизу, мають дати відповіді на ряд запитань, зокрема, яка технологія та хронологія створення файлів, що містяться на вказаному носії; за допомогою якого технічного пристрою зафіксовано аудіозапис; чи проводився аудіозапис безперервно чи з окремими проміжками часу; чи брав участь директор НАБУ у зафіксованих на фонограмах розмовах протягом 29 грудня 2018 року-3 січня 2019 року.

Нагадаємо, що адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що директор НАБУ Артем Ситник в ході президентських виборів в США є «ворогом Америки», та «опонував Трампу і працював на компанію Клінтон».