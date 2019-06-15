Зміна власника каналу Zik: 90% співробітників планують звільнятися - ЗМІ
Телеканал Zik перейшов у власність бізнес-партнера Віктора Медведчука
За інформацією ЗМІ, на каналі є невеликий відсоток працівників, яким байдуже від зміни власника - менше 20%
Колектив медіахолдингу Zik у більшості відреагував дуже обурливо на покупку телеканалу соратником Віктрора Медведчука Тарасом Козаком, який балотується у Раду за списком «Опозиційної платформи - За життя».
Про це повідомляє theБабель.
Співрозмовник видання розповів, що більшість співробітників планують звільнятися.
«Є невеликий відсоток працівників, яким байдуже - менше 20%. І це переважно технічні працівники, які не працюють в кадрі. А ті, хто в кадрі, близько 90% - звільнятимуться», - сказав співрозмовник
Творчий колектив телеканалу в найближчі дні планує робити публічну заяву.
Як повідомлялося, Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти.
Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.
До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.