Зміна власника каналу Zik: 90% співробітників планують звільнятися - ЗМІ



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Телеканал Zik перейшов у власність бізнес-партнера Віктора Медведчука

За інформацією ЗМІ, на каналі є невеликий відсоток працівників, яким байдуже від зміни власника - менше 20%

Колектив медіахолдингу Zik у більшості відреагував дуже обурливо на покупку телеканалу соратником Віктрора Медведчука Тарасом Козаком, який балотується у Раду за списком «Опозиційної платформи - За життя».

Про це повідомляє theБабель.

Співрозмовник видання розповів, що більшість співробітників планують звільнятися.

«Є невеликий відсоток працівників, яким байдуже - менше 20%. І це переважно технічні працівники, які не працюють в кадрі. А ті, хто в кадрі, близько 90% - звільнятимуться», - сказав співрозмовник

Творчий колектив телеканалу в найближчі дні планує робити публічну заяву.

Як повідомлялося, Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти.

Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.

До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.