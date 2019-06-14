Бізнес-партнер Медведчука купив телеканал Zik



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Тарас Козак став новим власником телеканалу Zik і створює медіахолдинг «Новини»

Козак раніше придбав телеканали «112 Україна» та NewsOne

Народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne купив ще й телеканал Zik.

Про це повідомляється на сайті телеканалу «112 Україна» .

«14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Таким чином, в медіа активі Козака тепер 3 канали: «112 Україна, NewsOne і Zik», - йдеться у повідомленні.

Козак у коментарі телеканалу зауважує, що купівля Zik є прагматичним кроком.

«Для мене придбання телеканалу Zik - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенні. Одержавши Zik, я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів - робить їх менш витратними, і в той же момент створює їх більшу капіталізацію, як активу», - сказав він.

Козак зауважив, що три телеканали входять до його інформаційного медіахолдингу «Новини». Генеральним продюсером цього медіахолдингу Козак призначив Олексія Семенова, який за інформацією «Детектора медіа» працював генпродюсером над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів «112 Україна» (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на інформаційний Прямий канал.

На сайті телеканалу Zik поки немає повідомлень про нового власника.

До медіа-холдингу ZIK належать телеканал ZIK та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал ZIK вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року новим власником телеканалу NewsOne став народний депутат Тарас Козак, він також у грудні 2018 року придбав телеканал «112 Україна».

Тарас Козак – нинішній нардеп від «Опоблоку» раніше тривалий час працював у податкові службі, згодом на митниці, був начальником Західної регіональної митниці, депутатом Львівської облради. Його називають соратником Віктора Медведчука та його бізнес-партнером.