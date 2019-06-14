«Медведчук – це ворог країни»: Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеканал Zik купив нардеп від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак

Низка менеджменту та журналістів медіахолдингу Zik звільняться з телеканалу

Генеральний директор медіахолдингу Zik Ігор Туркевич звільнився з посади після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу став соратник Віктора Медведчука, нардеп від Опозиційного блоку Тарас Козак.

Про це Туркевич повідомив виданню «Детектор медіа».

«Причини, я думаю, зрозумілі», – сказав він у коментарі.

Також про звільнення з телеканалу повідомили керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА Zik Тетяна Вергелес.

«Мій «Зік» закінчився. Звільняюся», – написала Вергелес.

«За дев’ять років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив Zik. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося – Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник Zikу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу», – повідомила Мовчан.

«Офіційно – телеканал Zik тепер належить Медведчуку. А я – завтра видаю в ефір останній випуск тижневика «Деталі» і йду шукати роботу», – зазначив Роман Недзельський.

Про припинення співпраці з телеканалом Zik повідомив і журналіст Сергій Рахманін.

«Змушений припинити співпрацю з каналом Zik. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю», – написав він.

Автор та ведучий Вахтанг Кіпіані також повідомив, що закриває свою програму на каналі.

«Дорогою на презентацію книги «Справа Василя Стуса» дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад шість років виходила програма «Історична правда-Zik». Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук – це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», – написав Кіпіані.

Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.

До медіа-холдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.