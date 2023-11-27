Знімали з паркану: прикордонники розповіли, як чоловіки намагаються втікати в Румунію

Охоронці кордону відділу «Кельменці» буквально зняли з загороджувального паркану двох мешканців Дніпропетровщини, яких від сусідньої країни вже відділяли декілька метрів

За останні сім днів прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією та Молдовою в 31 випадку затримали 38 чоловіків. Усі вони робили спроби незаконного перетину кордону. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

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«Прикордонники відділу «Шибени» затримали п’ять чоловіків, які, попри складні погодні умови, все ж наважилися незаконно потрапити до Румунії через важкопрохідну гірську ділянку кордону», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що на не менш складній ділянці відділу «Фальків» двоє чоловіків вирішили скористатися автомобілем підвищеної прохідності. Але їхній намір зафіксувала фотопастка, і «мандрівників» згодом затримала група реагування.

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«А охоронці кордону відділу «Кельменці» буквально зняли з загороджувального паркану двох мешканців Дніпропетровщини, яких від сусідньої країни вже відділяли декілька метрів. Решту порушників затримано на контрольних постах», – розповіли про ще один випадок прикордонники.

Усіх затриманих доставлено в прикордонні підрозділи та притягнено до відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Раніше повідомлялося, що ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники.