На Волині ухилянт із волонтерським посвідченням сідає в тюрму

У суді чоловік заявив, що не хоче захищати Батьківщину від російських загарбників

Водія продуктового магазину на Волині визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначено три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Згідно з вироком Ківерцівського райсуду, у липні цього року обвинувачений пройшов ВЛК, яка підтвердила його придатність до військової служби. Однак військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився на пункт збору у визначений день.

У суді чоловік визнав вину. При цьому пояснив: свідомо не прибув до пункту збору. Більше того, не має бажання виконувати обов’язок, передбачений статею 65 Конституції («Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України»), оскільки хвилюється за власне життя. Додав, що має намір створити сім’ю.

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Під час ухвалення вироку Феміда визнала пом’якшуючою обставиною покарання те, що обвинувачений активно сприяв у розкритті злочину. При цьому суд назвав помилковим твердження прокурора про іншу пом’якшуючу обставину – щире каяття обвинуваченого. На думку суду, чоловік не продемонстрував бажання виправити ситуацію, що склалася. Водночас він виявився байдужим до свого вчинку та його наслідків.

Що стосується наявності волонтерського посвідчення в обвинуваченого, то це не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння, наголосив суд. У підсумку Феміда дійшла висновків про відсутність свідомого визнання вини обвинуваченим.

Також Феміда пояснила, чому не може застосувати до військовозобов’язаного умовне покарання, про яке просив прокурор. Справа в тім, що «це може бути сприйняте іншими особами як можливість уникнення від конституційного обов’язку громадян щодо захисту Вітчизни».

Нагадаємо, в Україні триває 638-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.