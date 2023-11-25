Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів

Прикордонники зупинили провідника та 5 чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини

Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації

Прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Вони повинні були назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Як розповіли прикордонники, вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Проте, це не допомогло.

«Прикордонники зупинили провідника та 5 чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону. Така послуга вартувала від $5000 до $8000. На переправників усі з них вийшли через соцмережі. Усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності», – ідеться у повідомленні.

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Раніше на Закарпатті помер чоловік, якого напередодні під час патрулювання кордону виявив прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону. ін понад три доби блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі й води.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон.