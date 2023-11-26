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Ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники
«Турист» у лікарні, його стан задовільний
фото: скріншот із відео

Чоловік розраховував на порятунок від румунських правоохоронців

На Закарпатті прикордонники від румунських колег дізналися, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, яка просить про допомогу. Після складної через погодні умови пошукової операції чоловіка виявили – за 3 кілометри від кордону без належного спорядження, у джинсах та кросівках. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Спочатку громадянин не був задоволений появі українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся. Згодом зізнався в намірі потрапити до Румунії. Наразі, після 2 діб мандрувань, «турист» у лікарні, його стан задовільний.

Прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно, причетних до організації незаконної подорожі українця.

Раніше прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Вони повинні були назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.

Нагадаємо, на Закарпатті помер чоловік, якого напередодні під час патрулювання кордону виявив прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону. ін понад три доби блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі й води.

Також на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон.

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Теги: прикордонники негода ухилянти

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