Звільнені з полону ОРДЛО українці отримають по 100 тис. грн допомоги

Допомога буде виплачуватися тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки включить у відповідний список

Кабінет міністрів України вирішив виплатити по 100 тис. гривень одноразової допомоги звільненим 27 грудня 2017 року та 24 січня з полону ОРДЛО українцям. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 31 січня. Також Кабмін затвердив порядок надання такої допомоги. Згідно з ним, допомога буде виплачуватися тим звільненим з полону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнені з полону бойовиків українці отримають одноразову допомогу від держави

Допомога буде виплачуватися тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки включить у відповідний список

Кабінет міністрів України вирішив виплатити по 100 тис. гривень одноразової допомоги звільненим 27 грудня 2017 року та 24 січня з полону ОРДЛО українцям. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 31 січня.

Також Кабмін затвердив порядок надання такої допомоги.

Згідно з ним, допомога буде виплачуватися тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки включить у відповідний список.

Для отримання коштів особа повинна звернутися протягом 6 місяців в органи соціального захисту населення.

Також замість нього може звернутися уповноважена особа за дорученням.

Зазначається, що для реалізації цього рішення необхідно буде виділити 7,4 млн гривень з резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

18 січня у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.

З полону бойовиків 24 січня був звільнений солдат 92-ої бригади Роман Савков.

Джерело: Українські новини