З полону бойовиків звільнили солдата 92-ї бригади Романа Савкова

Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження

З полону бойовиків 24 січня був звільнений солдат 92-ої бригади Роман Савков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко. [READ_MORE] Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження. Роман Савков потрапив у полон, отримавши поранення під Красногорівкою, терористи його утримували в Макіївській



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Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження

З полону бойовиків 24 січня був звільнений солдат 92-ої бригади Роман Савков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження.

Роман Савков потрапив у полон, отримавши поранення під Красногорівкою, терористи його утримували в Макіївській колонії. За даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, у солдата цукровий діабет і бойовики обмежували його в медобслуговуванні в результаті чого стан здоров'я Романа значно погіршився.

Романа Савкова обміняли на жінку, засуджену в Україні за злочини проти військових Нацгвардії.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників.