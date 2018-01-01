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    З полону бойовиків звільнили солдата 92-ї бригади Романа Савкова

    Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження
    З полону бойовиків 24 січня був звільнений солдат 92-ої бригади Роман Савков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко. [READ_MORE] Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження. Роман Савков потрапив у полон, отримавши поранення під Красногорівкою, терористи його утримували в Макіївській
    • Сьогодні, 16:15
    • Розсилка

    Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження

    З полону бойовиків 24 січня був звільнений солдат 92-ої бригади Роман Савков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

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    Відразу після звільнення боєць вирушив на медичне обстеження.

    Роман Савков потрапив у полон, отримавши поранення під Красногорівкою, терористи його утримували в Макіївській колонії. За даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, у солдата цукровий діабет і бойовики обмежували його в медобслуговуванні в результаті чого стан здоров'я Романа значно погіршився.

    Романа Савкова обміняли на жінку, засуджену в Україні за злочини проти військових Нацгвардії.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників.

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