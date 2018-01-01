У Мінську Україна та ОРДЛО обмінялися списками полонених для нового обміну

Україна вважає, що наступне звільнення полонених має відбутися якнайскоріше

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення їх звільнення. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми. Вона зазначила, що



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Звільнені з полону українські військові, 27 грудня 2017 року

Україна вважає, що наступне звільнення полонених має відбутися якнайскоріше

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення їх звільнення. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Вона зазначила, що звільнення заручників є основним напрямком роботи гуманітарної підгрупи.

«В цьому році сторони вже обмінялися списками утримуваних осіб. Вважаємо, що наступне звільнення має відбутися у найстисліші терміни», - сказала Оліфер.

Крім того, за її словами, українська сторона і надалі лобіюватиме ініціативу Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо створення міжнародного механізму пошуку зниклих безвісти.

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими.

Відзначимо, 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».