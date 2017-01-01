Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»

Наступний етап обміну полонених винесуть на обговорення у Мінську в середині січня

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році зам формулою 70 на 20. Про це в ефірі Громадського повідомив представник уповноваженого з прав людини Богдан Крикливенко. [READ_MORE] За його словами, Тристороння контактна група в Мінську повернеться до роботи вже в середині січня. «Попередньо озвучено про



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Обмін полоненими на Донбасі

Наступний етап обміну полонених винесуть на обговорення у Мінську в середині січня

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році зам формулою 70 на 20.

Про це в ефірі Громадського повідомив представник уповноваженого з прав людини Богдан Крикливенко.

За його словами, Тристороння контактна група в Мінську повернеться до роботи вже в середині січня.

«Попередньо озвучено про те, що мова про другий етап буде йти про співвідношення 70 осіб, яких запитує ОРДЛО, і 20 осіб, яких готове передати ОРДОР на підконтрольну Україні територію. Але не будемо забігати наперед», — сказав він.

Також представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма повідомив, що ТКГ продовжуватиме роботу над цим питанням, передає його прес-секретар.

«Перемовини й консультації з цього питання тривали, практично, з початку війни, але змісту та результатів набрали в рамках Мінського процесу. Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких. Нині ми бачимо, що все було недарма і це надихає до того, аби продовжити нашу роботу», — сказав Кучма.

Близько 16:20 27 грудня на Донбасі завершився обмін заручників. Звільнені з «ДНР» та «ЛНР» українців сіли в автобуси та поїхали на підконтрольну Україні територію.

Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Загалом на підконтрольну територію повернулися 74 заручники, 16 українців з них перебували в полоні самоназваної «ЛНР». З окупованої території Донецької області повернулися 58 українців.

Як відомо, звільнені з полону українці прибудуть до Києва близько 21:00.