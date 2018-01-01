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    У Мінську триває засідання щодо Донбасу: обговорюють списки на новий обмін

    Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну заручниками
    У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер. [READ_MORE] Відзначимо, що сьогоднішнє засідання є в 2018 році першим. До цього сьогодні у Мінську пройшло засідання робочих підгруп контактної
    • Сьогодні, 13:47
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    Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну заручниками

    У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

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    Відзначимо, що сьогоднішнє засідання є в 2018 році першим.

    До цього сьогодні у Мінську пройшло засідання робочих підгруп контактної групи, про що повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

    Відзначимо, 27 грудня неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 осіб, ті натомість - 73 особи.

    Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

    Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко. За інформацією української сторони, в полоні бойовиків досі знаходяться десятки людей.

    До слова, звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві

    Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

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