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    Суспільство

    Звільнений політв'язень Панов: в Луганськ мені дорога закрита

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    Артур Панов наразі&nbsp;вирішує питання щодо проживання в Києві - Звільнений політв'язень Панов: в Луганськ мені дорога закрита
    Артур Панов наразі вирішує питання щодо проживання в Києві

    Артур Панов розповів, що зараз живе у Феофанії

    Звільнений з російської в'язниці активіст Артур Панов повідомив, що дорога у Луганськ йому закрита, і зараз вирішується питання щодо проживання в Києві.

    Про це Артур Панов сказав у ефірі «Еспресо.TV».

    «Я вважаю, що у тих, хто повернувся – 35 осіб, – у кожного є свої потреби. Звісно, вони є і у мене. Зрозуміло, що в Луганськ мені дорога закрита. Тому я залишаюсь у Києві. Те, що буде далі, буде залежати від розвитку подій у подальшому. Тому що поки мені теж нічого невідомо. Зараз вирішуються питання щодо проживання, щодо допомоги», - зазначив 21-річний активіст.

    Він розповів, що зараз живе у Феофанії.

    «Усі мої близькі в Луганську залишились, а щодо мене питання буде вирішуватися поступово. Наразі мені треба розібратися з лікуванням і станом здоров'я», - додав він.

    Раніше звільнений з полону Панов розповів про єдиний аргумент російського суду.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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