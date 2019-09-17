Звільнений політв'язень Панов: в Луганськ мені дорога закрита



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Артур Панов наразі вирішує питання щодо проживання в Києві

Артур Панов розповів, що зараз живе у Феофанії

Звільнений з російської в'язниці активіст Артур Панов повідомив, що дорога у Луганськ йому закрита, і зараз вирішується питання щодо проживання в Києві.

Про це Артур Панов сказав у ефірі «Еспресо.TV».

«Я вважаю, що у тих, хто повернувся – 35 осіб, – у кожного є свої потреби. Звісно, вони є і у мене. Зрозуміло, що в Луганськ мені дорога закрита. Тому я залишаюсь у Києві. Те, що буде далі, буде залежати від розвитку подій у подальшому. Тому що поки мені теж нічого невідомо. Зараз вирішуються питання щодо проживання, щодо допомоги», - зазначив 21-річний активіст.

Він розповів, що зараз живе у Феофанії.

«Усі мої близькі в Луганську залишились, а щодо мене питання буде вирішуватися поступово. Наразі мені треба розібратися з лікуванням і станом здоров'я», - додав він.

Раніше звільнений з полону Панов розповів про єдиний аргумент російського суду.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.