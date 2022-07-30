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Зеленський про експорт зерна: нічого не можна прогнозувати

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 01:24 glavcom.ua
Зеленський про експорт зерна: нічого не можна прогнозувати
Зеленський в Одеському порту, звідки має відновитись експорт українського зерна
фото: Офіс президента

В Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна

Міжнародна спільнота поінформована про всі деталі нашої протидії російському терору голодом. Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

«Міжнародна спільнота поінформована про всі деталі нашої протидії російському терору голодом. Сьогодні в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія державі-терористу», – заявив президент.

Він відзначив, що наразі нічого не можна прогнозувати й варто стежити, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту.

«ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, роблять Збройні Сили України», – наголосив Глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та посли країн «Великої сімки» прибули до Одеського морського порту, звідки має відновитись експорт українського зерна. Перше судно з українським зерном, ймовірно, попрямує в Сомалі.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Теги: ООН Володимир Зеленський зерно

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