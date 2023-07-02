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Чи може щось змінитись до саміту НАТО у Вільнюсі - які рішення будуть ухвалені

Сергій Кравцев
glavcom.ua
Чи може щось змінитись до саміту НАТО у Вільнюсі - які рішення будуть ухвалені

Головна мета Києва на саміті у Вільнюсі – отримати чіткі гарантії вступу до НАТО

Україна хоче показати результати на полі бою перед самітом НАТО в Литві, запланованому на 11-12 липня, заявив президент Володимир Зеленський. А генсек НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що рішення, які будуть ухвалені у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО. Які чинники можуть за останній час (менше двох тижнів) схилити шальки терезів (у ракурсі війни та рішень саміту НАТО) у наш бік? Які очікування від власне саміту? Портал «Коментарі» із цими питаннями звернувся до експертів.

На саміті все обмежиться вже анонсованим створенням Ради Україна – НАТО

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса поділився таким коментарем:

«Не думаю, що на саміті НАТО ухвалять рішення щодо нашого вступу до Альянсу. Швидше за все, обмежаться вже анонсованим створенням Ради Україна-НАТО. Можливо, будуть поступки у питанні якихось реформ, які ми маємо провести, щоб вступити до Альянсу».

Не виключено, продовжує експерт, що будуть розмови щодо гарантій безпеки для України. Двосторонні або багатосторонні. Нині це питання якраз вирішується.

«Жодні інші рішення, як мені здається, не прийматимуться, незалежно від того, що відбудеться до саміту», – вважає Ілля Куса.

Нам потрібна двокрокова модель безпеки

Експерт Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ міркує так: «Це буде історичний саміт. Він проходить на тлі війни Росії проти України. І ця війна – один із найбільших викликів, з якими зіткнулися після Другої світової і Україна, і сформований, щоб уникнути подібних конфліктів, блок НАТО».

За словами експерта, фактично Україна зараз виконує роботу, яку довелося б виконувати східному флангу НАТО, якби наша країна не встояла.

«Якби минулого року Україна не зупинила ціною величезних жертв російську агресію, гібридні конфлікти могли б йти повздовж східного флангу НАТО. І блоку довелося б залучатися до протистояння», – пояснює Олексій Кущ.

Він наголошує, що позиція України перед самітом НАТО – проста і зрозуміла. Нам потрібна двокрокова модель безпеки.

«Перший крок – чіткі гарантії вступу до НАТО. Зрозуміло, що зараз це неможливо. Але ми повинні отримати запевнення, що в найближчому майбутньому це обов'язково відбудеться. Саме в найближчому. З реалістичним планом вступу, без колишніх відмовок та кивків на недостатню, на думку країн НАТО, боротьбу з корупцією в Україні. Не секрет, що раніше до блоку приймалися східноєвропейські країни, в яких проблему корупції не було вирішено. Ми хочемо почути чіткі пояснення – що саме має зробити Україна, щоб набути членства в НАТО, – наголошує експерт. – Другий крок – той самий договір про безпеку, який президент Зеленський та його команда просувають зараз на всіх міжнародних майданчиках».

Документ, продовжує Олексій Кущ, передбачає чіткі гарантії допомоги Україні до вступу нашої країни до Альянсу. Умовно кажучи, тимчасова заміна 5 статті Статуту НАТО про колективну безпеку. З чітким алгоритмом негайних дій наших союзників у разі нової агресії проти України (пакет санкцій проти РФ, відповідна допомога нам, можливо – закриття неба, ядерна парасолька безпеки тощо).

«Щоб не повторилася ситуація минулого року, коли союзники кілька місяців спостерігали, чи вдасться Україні відбити агресію. А тільки переконавшись, що вийде – почали якісніше допомагати. Україна показує, що бореться за європейські, демократичні цінності. І це своєрідна інформаційна політика, яку проводимо та продовжимо проводити. І, звичайно, підкріплювати все це важливо успіхами на фронті, – упевнений експерт. – Не випадково президент Зеленський саме на цьому робить акценти, говорячи, що такі успіхи можуть схилити шальки терезів на саміті НАТО ще більше на користь України. І успіхи наступальних дій ЗСУ на фронті стануть чудовим інформаційним фоном, який схиляє не дуже прихильних до нас членів Альянсу до прийняття позитивних для України рішень».

Кравцев Сергій

Теги: НАТО росія війна

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