Зеленський розповів, як ЗСУ після війни допомагатимуть НАТО
Президент наголосив, що НАТО неповноцінне без української армії, яка має неабиякий досвід боротьби з російською загрозою
Президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу. Своїми прогнозами глава держави поділився з виданням Elmundo.
«Наші висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, наприклад, як захистити міста від російських ракет. Ніхто не має нашого досвіду. Інший приклад: багато країн мають невеликі армії, але ми, маючи нашу велику армію, можемо їм допомогти та розгорнути сили на їхніх кордонах для захисту», – припустив Зеленський.
Президент наголосив, що НАТО неповноцінне без української армії, яка має неабиякий досвід боротьби з російською загрозою.
«Без України НАТО не повноцінне. Є країни, які не впевнені, чи належать вони до НАТО, але ми на 100% належимо», – зауважив Зеленський.
Президент України подякував НАТО та прем'єру Іспанії, яка від 1 липня головує у Раді ЄС, Педро Санчесу за допомогу, що її вже надали Україні. Зеленський додав, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ навчилися ремонтувати західну зброю, розробляти безпілотники, й навіть морські, щоб захистити українські узбережжя.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом, під час якої наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.
Як повідомлялося, на саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.
До слова, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.
Крім того, до реєстру парламенту Болгарії було внесено проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО.
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