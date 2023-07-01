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Зеленський розповів, як ЗСУ після війни допомагатимуть НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як ЗСУ після війни допомагатимуть НАТО
Українські висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, вважає президент
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що НАТО неповноцінне без української армії, яка має неабиякий досвід боротьби з російською загрозою

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу. Своїми прогнозами глава держави поділився з виданням Elmundo.

«Наші висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, наприклад, як захистити міста від російських ракет. Ніхто не має нашого досвіду. Інший приклад: багато країн мають невеликі армії, але ми, маючи нашу велику армію, можемо їм допомогти та розгорнути сили на їхніх кордонах для захисту», – припустив Зеленський.

Президент наголосив, що НАТО неповноцінне без української армії, яка має неабиякий досвід боротьби з російською загрозою.

«Без України НАТО не повноцінне. Є країни, які не впевнені, чи належать вони до НАТО, але ми на 100% належимо», – зауважив Зеленський.

Президент України подякував НАТО та прем'єру Іспанії, яка від 1 липня головує у Раді ЄС, Педро Санчесу за допомогу, що її вже надали Україні. Зеленський додав, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ навчилися ремонтувати західну зброю, розробляти безпілотники, й навіть морські, щоб захистити українські узбережжя.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом, під час якої наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

До слова, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Крім того, до реєстру парламенту Болгарії було внесено проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО. 

Теги: Володимир Зеленський Педро Офіс президента Педро Санчес

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