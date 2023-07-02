Чотири країни можуть надати гарантії безпеки для України до вступу в НАТО

Угоду щодо надання гарантій безпеки для України можуть підписати на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі

Декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО. Про це повідомляє FAZ.

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Журналісти пишуть, що угоду можуть підписати на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Кожна країна підпише окремий документ із Україною. Відповідно, у НАТО Україну приймуть після завершення війни.

Угода включатиме, зокрема, поставки зброї, фінансову допомогу та навчання. Про пряму участь військ країн у захисті України не йдеться.

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Зокрема, у вересні минулого року Україна подала заявку на членство в НАТО, причому кілька країн-членів НАТО підтримали кандидатуру України, а інші вагалися або відмовилися зайняти позицію.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна розраховує отримати на ньому чіткий сигнал про готовність приєднатися до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що такий сигнал буде, однак без формального запрошення Києва до Альянсу.

Водночас видання Politico писало, що західні союзники ще не мають єдиної позиції щодо гарантій безпеки, яких просить Україна.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.