Чому в Італії стільки смертей від коронавірусу?



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Кількість смертей від нового коронавірусу в Італії злетіла догори за лічені дні

За межами континентального Китаю, в якому епідемія вже пішла на спад, від хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, найбільша кількість людей померла саме в Італії. Крім того, відсоток смертності у цій країні — 5% від усього числа заражень, — за інформацією ВООЗ, також набагато вищий за середньосвітовий (3,4%).

Одним з факторів, який впливає на високий показник смертності в країні, є вік її населення. Населення Італії є одним з найстарших в Європі: приблизно 23% резидентів країни — це люди у віці 65 років і більше. Середній вік її громадян становить 47,3 років (у США, наприклад, 38,3 років). Чимало смертей від нового коронавірусу SARS-CoV-2 припало на людей у віковій групі 80-90 років. Саме ця категорія населення найвразливіша перед вірусом.

Загальний показник смертності від інфекційної хвороби майже завжди залежить від демографії населення, — стверджує Обрі Ґордон, доцентка кафедри епідеміології Мічиганського університету. Влада Італії повідомляє про загальний показник смертності від COVID-19, не стандартизуючи його щодо демографії населення.

Отже, з огляду на те, що населення в Італії загалом старше, “логічно очікувати вищого відсотка смертності, як порівняти з країною з молодшим населення й однаковими іншими параметрами”, — сказала Ґордон в інтерв’ю виданню Live Science.

Крім того, як люди старішають, зростають шанси, що в них з’являться якісь супутні захворювання, що послаблюють імунну систему, наприклад рак або діабет, — стверджує Кріс Джонсон, епідеміологиня з Коледжу публічного здоров’я Університету Темпл (Філадельфія, штат Пенсильванія). За її словами, це також збільшує ймовірність важких симптомів захворювання

Іншим фактором, який впливає на високий відсоток смертності, може бути скупчення великої кількості хворих в одному місці, що перевантажує медичну систему, — додає Обрі Ґордон. Вона зазначила, що саме такою була ситуація у Вухані, де розпочався спалах коронавірусу і була найбільша кількість зафіксованих випадків захворювання на COVID-19 в материковому Китаї. За повідомленням ВООЗ, відсоток померлих від коронавірусу у Вухані становив 5,8%, тоді як у решті Китаю усього 0,7%.

Ще один чинник, який може впливати на високі показники смертності від COVID-19, – це недостатня діагностика м’яких випадків захворювання. Якщо збільшити кількість тестів всередині спільноти, зросте кількість м’яких випадків зараження коронавірусом, а відсоток смертності, відповідно, зменшиться. Саме такою була ситуація в Південній Кореї, яка провела 140,000 тестів і визначила відсоток смертності на рівні 0,6%, — повідомляє Business Insider.

Люди з м’якими симптомами хвороби можуть не протестуватись на коронавірус, — стверджує Джонсон. Вона підозрює, що зважаючи на недостатню діагностику, справжній відсоток смертності в Італії може бути близьким до середньосвітового (3,4%).

Rachael Rettner

Why Deaths from Coronavirus Are So High in Italy?

Scientific American, 10/03/2020

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc