Уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року



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Очікується, що до 80% населення Британії буде інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців

У Лондоні порахували, що на коронавірус захворіють 7,9 млн британців

Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.

Про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).

«Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS», - йдеться в статті.

Документ свідчить про те, що керівники охорони здоров'я готуються до того, що за цей час 80% британців заразяться коронавірусом.

Професор Кріс Вітт, головний медичний радник уряду, раніше описав цю цифру як найгірший сценарій і припустив, що реальне число виявиться меншим. Проте, звіт прояснює, що чотирьох з п'яти громадян очікує зараження вірусом.

«Очікується, що до 80% населення буде інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців, і до 15% (7,9 млн. осіб) може знадобитися госпіталізація», - йдеться в документі.

У документі також повідомляється, що приблизно 500 000 з 5 мільйонів осіб, які вважаються життєво важливими, оскільки вони працюють «в основних службах і критично важливій інфраструктурі», можуть захворіти в будь-який час протягом місячного піку епідемії. У ці 5 мільйонів входять 1 мільйон співробітників NHS і 1,5 мільйона осіб в сфері соціальної допомоги.

Документ також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей з симптомами, які необхідно перевірити, тому що лабораторії знаходяться «під значним тиском».

Відтепер тільки дуже важко хворі, які вже знаходяться в лікарні і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.

Служби тестування знаходяться в такому напруженні, що навіть співробітники NHS не будуть піддані перевірці, не дивлячись на їх ключову роль і ризик передачі вірусу пацієнтам.

Документ був складений групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і схвалений як достовірний доктором Сьюзан Хопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом у Британії. Він був переданий керівникам лікарень і старшим лікарям в Національній службі охорони здоров'я.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).