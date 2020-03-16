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    Думки вголос

    Чому Зеленський їде в Санжари, коли там все закінчилося, а не в Чернівці чи Радомишль

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чому Зеленський їде в Санжари, коли там все закінчилося, а не в Чернівці чи Радомишль
    Володимир Зеленський

    Хто у нас головний по короновірусу, або чому ми не знаємо, що робити з померлими?

    Жінці з Радомишля, яка померла від короновірусу лікарі побоялися робити розтин!!!! А потім її поховали в вакуумному мішку, обкласти хлоркою, бо ніхто не знає, а як потрібно ховати померлих від цього вірусу.

    Все, що я зараз бачу в ефірі, зводиться до одного: у нас немає єдиної точки вироблення рішень.

    Політики перекидають відповідальність один на одного. Зеленський на Шмигаля, Шмигаль на Ємця, Ємець на Ляшка (замміністра МОЗ ). А Ляшко, можливо найбільш адекватний в цій історії, відповідає лише за певну ділянку роботи.

    Чому так? Причин тут дві. Перша: у нас немає самостійних гравців на найвищому рівні, які готові зіграти ва-банк. Так утворена вся владна вертикаль: команда має грати в гру при якій гол забиває тільки одна людина - Зеленський. Але в нинішній ситуації Зеленський не хоче забивати голи, він хоче вручати медалі (він іде в Санжари, коли там все закінчилося, а не в Чернівці чи Радомишль). Друга причина: всі бояться помилок, забуваючи або не знаючи істину, яку колись сказав Бальцерович: головне право реформатора - право на помилку.

    Прем‘єр, в силу банальної відсутності інституційної пам‘яті і страху зробити помилки старається бути десь попереду, але в другому ряді. А інші, дивляться на все це і кажуть: нам головне пересидіти в тіні. Ось і виходить, що у нас немає нікого, хто був би відповідальним за епідемію.

    Як на мене, це дуже погана історія, бо саме через це ми відстаємо, як мінмум на 7-10 днів у прийнятті тих чи інших рішень. Зараз ми займаємося тим, що потрібно було зробити пару тижнів тому.

    Чи візьме хтось на себе відповідальність в найближчі дні? У мене таке відчуття, що когось визначать відповідальним. Але головне, щоб не вийшло так, як із інтерв‘ю Ємця про те, що всі пенсіонери помруть.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пенсіонери здоров'я медицина Володимир Зеленський президент Денис Шмигаль вірус коронавірус Віктор Ляшко
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