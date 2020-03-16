Дороги і мости Києва миють спецзасобами, а зупинки й переходи дезінфікують (фото)



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Здійснюється дезінфекція підземних пішохідних переходiв Фото: КМДА

У столиці посилено протиепідемічні заходи у зв'язку з коронавірусом

Столичні комунальні підприємства посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту. Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких, курсують столицею. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Підприємства, підпорядковані комунальній корпорації «Киïвавтодор», розпочали миття доріг, мостів та шляхопроводів миючими засобами», – сказав він.

Окрім того, комунальні підприємства столиці здійснюють дезінфекцію зупинкових комплексiв та підземних пішохідних переходiв: обробляють поручні, перила, лавки, лiфти. Така дезiнфекція проводиться в усiх районах столицi.

Також обов'язково контролюється стан здоров’я працівників усiх пiдприємств – перед зміною вони проходять ретельний медогляд з температурним скринінгом.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводитиметься дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

До слова, при проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

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