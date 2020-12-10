«Для нас сьогодні найбільш небезпечні гроші Росії»: 10 висловлювань Євгена Щербаня – найбагатшої людини 1990-х
«Я, народний депутат України, не маю захисту від держави. То як її може мати звичайний громадянин?»
Донецького бізнесмена та народного депутата Євгена Щербаня називали «батьком донецького клану» та першим олігархом незалежної України. На початку 1990-х він стрімко заробив великі гроші. Його компанії займалися виробництвом та продажем продукції промислових підприємств Донецької області, будівництвом, фінансами, постачанням газу.
Щербань сповідував ліберальну ідеологію, був прихильником ринкової економіки та приватної власності. Однак не зміг вберегти ані свою бізнес-імперію, ані власне життя. Його разом із дружиною Надією Нікітіною розстріляли в аеропорті Донецька 3 листопада 1996 року. Замовники цього вбивства досі не встановлені.
Старший син підприємця Євген стверджує, що бізнес батька, зокрема корпорацію «Індустріальний союз Донбасу», незаконно привласнили управлінці та партнери батька.
Нижче наведені 10 цитат бізнесмена, зібраних із телевізійних інтерв'ю, які за життя давав Євген Щербань.
«Я тричі гинув у шахті, під викид потрапляв, у пожежу потрапляв, під комбайн потрапляв, бачив, як гинуть люди. Все це наклало свій відбиток. Я вижив просто тому, що не хотів бути бідним».
«Сьогодні будь-яка людина, яка має хоч трохи знань, легко може розбагатіти законним шляхом. Але, за великим рахунком, цей шлях сьогодні незаконний, тому що суспільство дуже слабке. Тому, звісно, легко таким, як я».
«Для нас сьогодні найбільш небезпечні гроші Росії. Фінанси Росії нещадні. Це жадібний ринок. Вони готові захоплювати наші фабрики, заводи тільки з тією метою, щоб кудись вкласти свої гроші. Вони будуть вимивати наші сировинні та фінансові ресурси, і ми будемо перетворюватися на робочу силу»
«Я доклав величезних зусиль, щоб ми отримали Конституцію в тому вигляді, в якому ми її отримали. Для мене це було метою і сенсом походу до парламенту. Я казав, що йду до парламенту, щоб написати закони, які б захищали мою честь, совість, власність та власність моїх дітей. Я свою місію виконав».
«Для того, аби привести вугільну промисловість у нормальний стан, потрібні сотні мільярдів доларів. Треба закрити нерентабельні шахти, решту перевести на державну дотацію. Загальна дотація на всю вугільну галузь — це розкрадання бюджетних коштів».
«Я чесна людина, я ніколи не крав, ніколи нікого не вбивав, я звик заробляти гроші чесною працею. Я хазяїн, це моя земля, і я свою землю нікому не дозволю грабувати».
«Склалася ситуація, коли на підприємців тиснуть чотири сили. З одного боку – податкова зі скаженими штрафами за приховування доходів. З другого – правоохоронні органи з перспективами тюремних строків. З третього – криміналітет різного калібру з погрозами забрати бізнес, а то й життя. І з четвертого – чиновники всіх рівнів зі своїми ліцензіями та дозволами. У всіх одна вимога: «Плати!» Щоб платити, треба приховувати дохід, а якщо ти приховуєш дохід – ти злочинець, а якщо злочинець, то до тебе відповідне ставлення».
«Сьогодні одна з головних проблем — особиста безпека кожного громадянина. Я, народний депутат України, не маю захисту від держави. То як її може мати звичайний громадянин?»
«Я відчув себе самостійною людиною, справжньою людиною, не такою, якою був при комуністах. За цю ідеологію (ліберальну – ред.) я готовий віддати своє життя. Я хочу, щоб мої діти жили у гарних мирних умовах. Щоб мої діти могли розвиватися й не боялися за своє життя».
«Ми стали заручниками того часу, у якому живемо, і ми маємо з гідністю цей час прожити. Ну що ж, якщо на мене чекає трагічна доля – я готовий прийняти те, що мені судилося. Я гідно зустріну будь-яку несподіванку життя, але буду йти до кінця».
Детально про Євгена Щербаня, його бізнес-імперію та розслідування його старшого сина дивіться у документальному фільмі hromadske «Спадкоємець».
Джерело: Громадське