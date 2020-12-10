«Для нас сьогодні найбільш небезпечні гроші Росії»: 10 висловлювань Євгена Щербаня – найбагатшої людини 1990-х

«Я тричі гинув у шахті, під викид потрапляв, у пожежу потрапляв, під комбайн потрапляв, бачив, як гинуть люди. Все це наклало свій відбиток. Я вижив просто тому, що не хотів бути бідним».

«Сьогодні будь-яка людина, яка має хоч трохи знань, легко може розбагатіти законним шляхом. Але, за великим рахунком, цей шлях сьогодні незаконний, тому що суспільство дуже слабке. Тому, звісно, легко таким, як я».

«Для нас сьогодні найбільш небезпечні гроші Росії. Фінанси Росії нещадні. Це жадібний ринок. Вони готові захоплювати наші фабрики, заводи тільки з тією метою, щоб кудись вкласти свої гроші. Вони будуть вимивати наші сировинні та фінансові ресурси, і ми будемо перетворюватися на робочу силу»

«Я доклав величезних зусиль, щоб ми отримали Конституцію в тому вигляді, в якому ми її отримали. Для мене це було метою і сенсом походу до парламенту. Я казав, що йду до парламенту, щоб написати закони, які б захищали мою честь, совість, власність та власність моїх дітей. Я свою місію виконав».

«Для того, аби привести вугільну промисловість у нормальний стан, потрібні сотні мільярдів доларів. Треба закрити нерентабельні шахти, решту перевести на державну дотацію. Загальна дотація на всю вугільну галузь — це розкрадання бюджетних коштів».

«Я чесна людина, я ніколи не крав, ніколи нікого не вбивав, я звик заробляти гроші чесною працею. Я хазяїн, це моя земля, і я свою землю нікому не дозволю грабувати». «Склалася ситуація, коли на підприємців тиснуть чотири сили. З одного боку – податкова зі скаженими штрафами за приховування доходів. З другого – правоохоронні органи з перспективами тюремних строків. З третього – криміналітет різного калібру з погрозами забрати бізнес, а то й життя. І з четвертого – чиновники всіх рівнів зі своїми ліцензіями та дозволами. У всіх одна вимога: «Плати!» Щоб платити, треба приховувати дохід, а якщо ти приховуєш дохід – ти злочинець, а якщо злочинець, то до тебе відповідне ставлення».