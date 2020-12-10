У Зеленського задоволені першим висновком Венеціанської комісії щодо Конституційного суду

Рішення Конституційного суду є слабо мотивованим, не аргументованим, а судді діяли в умовах ймовірного конфлікту інтересів, - Венеціанська комісія

Венеціанська комісія підтвердила всі ті тези, які озвучував президент ─ Веніславський

Венеціанська комісія підтвердила всі ті тези, які озвучував президент Володимир Зеленський і його представники про резонансне рішення Конституційного суду України від 27 жовтня. Про це в коментарі УНН розповів представник президента у Конституційному суді, народний депутат України Федір Веніславський.

«Ми абсолютно задоволені. Венеціанська комісія сказала, що рішення є слабо мотивованим, не аргументованим, що судді діяли в умовах ймовірного конфлікту інтересів, що Конституційний суд узурпував владу парламенту і вийшов за межі конституційного подання, що КСУ, відхиляючи мої подання про відвід суддів, не навів конкретних аргументів, чому конфлікт відсутній», ─ сказав Веніславський.

За словами представника президента в Конституційному суді, «Венеціанська комісія сказала, що рішення є упередженим, сумнівно легітимним».

«Водночас, вони наполягають на тому, що є інституція Конституційного суду, яку необхідно поважати, і парламент має через законодавчий механізм усунути прогалини», ─ підкреслив він.

Веніславський стверджує, що згідно з висновками комісії, у випадку щодо повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо суддів немає універсальних рецептів чи підходів.

«Тут мають бути враховані особливості національної правової системи, і контроль здійснюватись і НАЗК, і через інші інституції, такі як Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів», ─ вважає представник президента у КСУ.

Він додав, що «Венеціанська комісія сказала, що НАЗК, навіть попри те, що воно має повноваження навіть щодо моніторингу і складання протоколів, все одно не приймає остаточного рішення. «Остаточне рішення приймає на підставі матеріалів ВРП, а отже аргументи КСУ щодо того, що НАЗК якимось чином порушує незалежність судової влади, також достатньо сумнівні», ─ наголосив Веніславський.

Він нагадав, що Україна очікує ще двох висновків Венеційської комісії, які мають з’явитись до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.