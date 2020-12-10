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    Новини

    У Києві в колекторі знайдені людські останки (фото)

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    Рештки тіла виявлені у колекторі річки - У Києві в колекторі знайдені людські останки (фото)
    Рештки тіла виявлені у колекторі річки
    Фото: dtp.kiev.ua

    Рештки тіла передані правоохоронцям для встановлення причин смерті людини

    У ніч на 10 грудня у Києві в колекторі річки Либідь були виявлені залишки тіла людини.

    Рештки знаходилися на глибині понад 800 м серед завалу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Бійці аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» провели роботи з вилучення решток тіла.

    Останки передані правоохоронцям і будуть направлені на судмедекспертизу, яка встановить стать загиблого і причини смерті.

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    Нагадаємо, 7 грудня в колекторі теплотраси на проспекті Валерія Лобановського, 190 у Голосіївському районі столиці сталася пожежа.

     

    Теги: Національна поліція України Київ смерть рятувальники розслідування
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