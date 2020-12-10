У Києві в колекторі знайдені людські останки (фото)

Рештки тіла передані правоохоронцям для встановлення причин смерті людини

У ніч на 10 грудня у Києві в колекторі річки Либідь були виявлені залишки тіла людини.

Рештки знаходилися на глибині понад 800 м серед завалу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Бійці аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» провели роботи з вилучення решток тіла.

Останки передані правоохоронцям і будуть направлені на судмедекспертизу, яка встановить стать загиблого і причини смерті.

Нагадаємо, 7 грудня в колекторі теплотраси на проспекті Валерія Лобановського, 190 у Голосіївському районі столиці сталася пожежа.