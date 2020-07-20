Європа: бум вирубування лісів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 2016 року в Європі суттєво зросли масштаби вирубування лісів

Порівняно з минулими роками, площі вирубок збільшилися на 43%, розповіли у дослідженні, опублікованому в «Nature». При цьому вчені не враховували території лісів, знищених пожежами та бурями. Науковці пов’язують цю тенденцію зі збільшеням попиту на деревину, але не можна відкидати й того, що ліси доводиться примусово вирубувати через шкідників і посуху.

Ліси – важливий елемент у кліматичній системі, оскільки через фотосинтез дерева поглинають велику кількість СО2 та зв’язують його у своїй тканині. Саме тому захист дерев і лісонасаджень вважають важливим елементом заходів, спрямованих на кліматичний захист.

Деякі дослідники вирахували, що цілеспрямоване глобальне лісозасадження може компенсувати до двох третин антропогенної емісії СО2. В Європі, що приблизно на третину покрита лісами, дерева поглинають близько 10% парникових газів в Європейському Союзі.

Але щоби здійснювати цей буферний ефект, ліс повинен бути в доброму стані та представлений у достатній кількості. Тому науковці на чолі з Ґвідо Чекеріні (Guido Ceccherini) з Дослідницького центру комісії ЄС в Іспрі проаналізували стан лісу в ЄС. Досі щодо цього були неповні та мало актуальні дані. Адже в багатьох країнах інвентаризація лісу – через високу собівартість – відбувається що 5-10 років. Фото супутників натомість хоч актуальні, але їхнє розширення часто поганої якості.

Для свого дослідження Чекеріні та його команда поєднали високоякісні знімки лісу, зроблені супутниками з програми Landsat від НАСА, та національні й європейські джерела даних. У комп’ютерному аналізі, що здійснювали на підставі цих даних, науковці визначили зміни лісової площі у 26-ти країнах Європи в час із 200-го по 2018 роки. При цьому площі, знищені лісовими пожежами або бурями, були виключені з вихідних даних. Так вчені змогли з’ясувати, де і скільки лісу виникало і зникало внаслідок людської активності.

Результат: до 2015 року лісові площі та вирубування в Європі демонстрували стабільні показники. Проте 2016 року це змінилося – різко та сильно. «З 2016-го по 2018 рік ми спостерігаємо раптове збільшення тих ділянок лісу, які вирубують. Площі, на яких вирубали ліси, зросли на 43%, порівняно з середнім показником для 2004–2015 років», – повідомили Чекеріні та його колеги.

Вирубка щорічної біомаси деревини зросла на 69%, порівняно з проміжком 2011–2015 років. Найвиразніша ця тенденція в Скандинавії та у країнах Балтії. «У Швеції та Фінляндії розташовано понад 50% лісів, які вирубали впродовж останніх років, – сказав учений. – У Польщі, Іспанії, Франції, Латвії, Португалії та Естонії разом – 30%». На відміну від інших країн, у Німеччині, Данії, Бельгії та Нідерландах вирубування незначне».

Найбільше вирубують хвойні ліси, що переважно представлені у Скандинавії та в країнах Прибалтики. Натомість у Польщі та Італії більшість знищених лісів – це мішані та листяні, засвідчили дослідження.

Що зумовлює посилене вирубування лісів? Природні ефекти – наприклад, бурі та пожежі – науковці виключили, забравши їх з даних аналізу вже на першому етапі дослідження. Вирубування дослідники пояснюють передусім збільшеним попитом на деревину: «Соціально-економічні стимули і політичне регулювання змінюється від країни до країни, але всі економічні індикатори попиту на деревину та ринок деревини свідчать про суттєве зростання в цій сфері», – сказали науковці.

Однак, за даними ринку, це зростання становить лише близько 13 відсотків, порівняно з періодом до 2016 року. А щодо продукції паперу та інших індустрій, які передбачають обробку деревини, ріст споживання становить лише кілька відсотків. «Збільшення територій, на яких вирубують ліси, не можна пояснити економічними стимулами», – коментує дослідження науковець Юрген Баугус (Jürgen Bauhus) з Фрайбурзького університету.

Тобто залишається невідомим, чи ліси вирубують з економічних причин. Можна також припустити, що багато з цих заготівельних площ потрібно було очистити, оскільки дерева зазнали впливу шкідників (короїдів) або засухи. Саме останніми роками вимирання лісів почалося з новою силою.

Проте як би загрозливо не звучали найновіші тенденції, вони не становлять небезпеки для європейської лісозаготівлі. Вирубування в Європі – не до порівняння з тим, яке відбувається, наприклад, в Амазонії. Там ліси нищать, щоби перетворити на пасовища або на площі засіву, а вирубування в Європі здійснюють заради деревини. Тобто тут ділянку, яку вирубали, зазвичай знову засаджують.

«Потрібно наголосити, що тут не йдеться про втрату лісу в буквальному розумінні, а про збирання лісового урожаю – зазвичай ліс потім омолоджують, – наголошує Баугус (Bauhus). – Немає підстав стверджувати, що ліси перетворюють на інші форми споживання. В більшості випадків це непросто зробити з огляду на норми права, адже в законі передбачено: ліси потрібно зберегти».

Nadja Podbregar

Europa: Boom bei der Waldrodung

Nature, 2/07/2020

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc