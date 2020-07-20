«Зелень падає восени»: партія Порошенка потролила «слуг народу»



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«Європейска солідарність» розмістила на своїх білбордах гасло «Зелень падає восени»

На білбордах партії Порошенко потролили «рідний» колір кампанії Зеленського

Партія «Європейска солідарність» розмістила на своїх білбордах гасло «Зелень падає восени», натякаючи на можливу поразку правлячої політсили на місцевих виборах.

Білборди з гаслами відповідного змісту від «ЄС» вже зʼявилися на вулицях Харкова, передає «ДС».

Як відомо, агітаційна символіка під час виборчої кампанії нинішнього президента Володимира Зеленського та правлячої партії «Слуга народу» була виконана в зеленому кольорі.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.