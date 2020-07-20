Китай відкрив ринок для експорту замороженої лохини і чорниці з України
Китай купуватиме українську лохину
Наразі зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини і чорниці
Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини і чорниці.
Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Вже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини і чорниці», - вказується в повідомленні.
Експорт до Китаю дозволено наступним компаніям:
- Ecoberry (Івано-Франківськ) - заморожена дика чорниця;
- Best Berry (Івано-Франківськ) - заморожена лохина;
- Eco Berry (Івано-Франківськ) - заморожена лохина;
- Galfrost LLC (Львів) - заморожена чорниця;
- «Рівнехолод» (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова органічна чорниця;
- Shender (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова органічна чорниця;
- YAK Trading (Київ) - заморожена чорниця;
- СПК «Ягідки» (Київ) - органічна лохина;
- Atlas Export (Київ) - заморожена чорниця.
Також зазначимо, що раніше українські виробники лохини BigBlue Organic Blueberry Farm, «Грасс Авеню» та «Оболонь» об'єдналися у кооператив для збуту продукції.
Нагадаємо, що торік українська лохина завоювала європейський ринок.