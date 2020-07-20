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    Китай відкрив ринок для експорту замороженої лохини і чорниці з України

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    Китай купуватиме українську лохину&nbsp; - Китай відкрив ринок для експорту замороженої лохини і чорниці з України
    Китай купуватиме українську лохину 

    Наразі зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини і чорниці

    Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини і чорниці.

    Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

    «Вже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини і чорниці», - вказується в повідомленні.

    Експорт до Китаю дозволено наступним компаніям:

    • Ecoberry (Івано-Франківськ) - заморожена дика чорниця;
    • Best Berry (Івано-Франківськ) - заморожена лохина;
    • Eco Berry (Івано-Франківськ) - заморожена лохина;
    • Galfrost LLC (Львів) - заморожена чорниця;
    • «Рівнехолод» (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова органічна чорниця;
    • Shender (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова органічна чорниця;
    • YAK Trading (Київ) - заморожена чорниця;
    • СПК «Ягідки» (Київ) - органічна лохина;
    • Atlas Export (Київ) - заморожена чорниця.

    Також зазначимо, що раніше українські виробники лохини BigBlue Organic Blueberry Farm, «Грасс Авеню» та «Оболонь» об'єдналися у кооператив для збуту продукції.

    Нагадаємо, що торік українська лохина завоювала європейський ринок

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