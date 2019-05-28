Євровибори: Здобутки зелених і поразки урядових партій на тлі обмежених успіхів євроскептиків



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Міністр внутрішніх справ і заступник прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні святкує перемогу своєї партї Ліга, Мілан 27 травня 2019 року

Увага до проблем Європи й світу, зокрема до питань міграції і довкілля, підштовхнула активність виборців, що досягла рекордного за 20 років рівня - 51%

Результати виборів Європейського парламенту, які відбулися 23-26 травня у 28-ми країнах ЄС, засвідчили, що, попри певні успіхи крайньо-правих євроскептиків, більшість матимуть партії, які виступають за зміцнення Європейського Союзу.

Але традиційні партії зазнали втрат, і крайньо-праві антимігрантські партії здобули найбільше голосів у таких країнах як Франція, Італія, Угорщина.

Увага до проблем Європи й світу, зокрема до питань міграції і довкілля, підштовхнула активність виборців, що досягла рекордного за 20 років рівня - 51%.

«На тлі небувалих образ на адресу ЄС з боку Сполучених Штатів за президентства Дональда Трампа, ворожості з боку Росії за президентства Володимира Путіна, а також побоювань через зростання торговельної потуги Китаю, прихильники (європейського) блоку вітають підвищення, навіть невелике, інтересу з боку громадян і обмеження критиків», - доходить висновку агентство Reuters.

Завдяки успіхам Зелених та інших менших партій ліберального спрямування у багатьох країнах проєвропейські сили у Європарламенті будуть переважати.

Це може означати, що Європейський Союз буде ще активніше діяти у справі захисту довкілля, намагатиметься жорсткіше регулювати великі транснаціональні компанії та вимагатиме від країн-членів на сході континенту більше шанувати права людини і принципи верховенства закону.

Аналізуючи попередні результати голосування, коментатори кажуть, що перше місце партії «Національне зібрання», очолюваної Марін Ле Пен у Франції, не так вражає, бо та партія набрала дещо менше голосів у порівнянні з минулими виборами Європарламенту 2014 року.

Помітним успіхом називають здобутки в Італії крайньо-правої антимігрантської партії Ліга (колишня Північна ліга) на чолі з Маттео Сальвіні, міністром внутрішніх справ у чинному уряді.

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін, реагуючи на попередні результати європейських виборів, написав у Twitter: «Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності».

У Великій Британії, де затягування процесу виходу з ЄС спричинило політичну кризу, найбільше голосів набрала новостворена «Партія Брекзиту», хоча сукупно частка британських проєвропейських партій є більшою.

Джерело: Голос Америки