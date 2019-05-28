  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нові банкноти в 100 і 200 євро з’явилися в обігу

    • Розсилка
    <p>Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу</p> - Нові банкноти в 100 і 200 євро з’явилися в обігу

    Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу

    На нові банкноти нанесені невидимі оку захисні знаки, які може розпізнати тільки машина

    У країнах єврозони 28 травня запроваджуються в обіг нові банкноти в 100 і 200 євро.

    Відповідну заяву розміщено на сайті Європейського центробанку.

    Нові банкноти 100 і 200 євро, як зазначається, використовують нові та інноваційні функції безпеки.

    «У верхній частині сріблястої смуги на голограмі зображені маленькі символи €, які переміщаються навколо числа і стають більш чіткими при прямому освітленні. Срібляста смуга також містить портрет Європи, архітектурний мотив і великий символ €. Нові банкноти також мають збільшений смарагдовий номер. Хоча саме смарагдове число присутнє на всіх інших банкнотах серії Europa, ця поліпшена версія також показує символи € всередині цифр», - йдеться в повідомленні Європейського центробанку.

    Нові банкноти 100 і 200 євро відрізняються за розміром від старих банкнот. Обидві купюри тепер мають таку ж ширину, що і банкнота в 50 євро. Однак їх довжина залишається незмінною - чим довше банкнота, тим вище значення.

    «Оскільки банкноти 50, 100 і 200 тепер мають однакову ширину, їх легше обробляти машинами. Вони також будуть краще поміщатися в гаманці людей і прослужать довше, оскільки будуть менше зношуватися», - пояснили в ЄЦБ.

    На нові банкноти також нанесені невидимі оку захисні знаки, які може розпізнати тільки машина.

    Як відомо, старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.

    Нагадаємо, купюра в 500 євро більше випускатися не буде. Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    ЄС економіка банки гроші фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ