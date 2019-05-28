Нові банкноти в 100 і 200 євро з’явилися в обігу



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Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу

На нові банкноти нанесені невидимі оку захисні знаки, які може розпізнати тільки машина

У країнах єврозони 28 травня запроваджуються в обіг нові банкноти в 100 і 200 євро.

Відповідну заяву розміщено на сайті Європейського центробанку.

Нові банкноти 100 і 200 євро, як зазначається, використовують нові та інноваційні функції безпеки.

«У верхній частині сріблястої смуги на голограмі зображені маленькі символи €, які переміщаються навколо числа і стають більш чіткими при прямому освітленні. Срібляста смуга також містить портрет Європи, архітектурний мотив і великий символ €. Нові банкноти також мають збільшений смарагдовий номер. Хоча саме смарагдове число присутнє на всіх інших банкнотах серії Europa, ця поліпшена версія також показує символи € всередині цифр», - йдеться в повідомленні Європейського центробанку.

Нові банкноти 100 і 200 євро відрізняються за розміром від старих банкнот. Обидві купюри тепер мають таку ж ширину, що і банкнота в 50 євро. Однак їх довжина залишається незмінною - чим довше банкнота, тим вище значення.

«Оскільки банкноти 50, 100 і 200 тепер мають однакову ширину, їх легше обробляти машинами. Вони також будуть краще поміщатися в гаманці людей і прослужать довше, оскільки будуть менше зношуватися», - пояснили в ЄЦБ.

На нові банкноти також нанесені невидимі оку захисні знаки, які може розпізнати тільки машина.

Як відомо, старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.

Нагадаємо, купюра в 500 євро більше випускатися не буде. Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.

Джерело: Європейська правда