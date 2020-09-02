Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат



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Свиня Гертруда, якій вживили імплантат від Neuralink.

Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її «думки»

Компанія Ілона Маска Neuralink презентувала прототип мозкового імплантату, який засновник Tesla і SpaceX назвав «Fitbit у вашому черепі з малюсінькими дротами». [Fitbit – популярна американська компанія із виробництва натільних електронних сенсорів, які часто називають за назвою самої компанії. – Прим. перекл.]

Під час демонстрації, яку транслювали наживо, публіці показали свиню Гертруду, якій ще два місяці тому у череп вживили сенсор розміром з монету. Сенсор, який назвали The Link, міг зчитувати і передавати на зовнішній комп’ютер її мозкову активність. Одного дня, за словами Маска, за допомогою цієї технології можна буде вирішувати проблеми, починаючи «від втрати пам’яті, порушень зору та слуху» й аж до «паралічу, депресій, безсоння, спазмів, тривожних розладів, залежностей, інсульту та ушкоджень мозку».

На відміну від першого прототипу компанії, який можна було носити за вухом, The Link «вживляють просто під череп. Він невидимий, а усе, що ви можете побачити, – це ось цей невеликий шрам», – сказав Маск.

Новий сенсор дещо схожий на розумний годинник, адже він також може вимірювати температуру, тиск та інші функції організму, які разом здатні попереджувати про «ризик інсульту або зупинки серця», – додав Маск.

У Neuralink заявили, що Управління продовольства та медикаментів США (FDA) ще в липні надало цьому винаходу статус «технологічного прориву», що може прискорити процедуру його розгляду та ліцензування.

У компанії також продемонстрували робота-хірурга для вживлення імплантату під череп, який розробили спільно з фірмою Woke Studio. За їхніми словами, робот може проводити «ультраточні» операції: «Якщо б його 'рука' відхилилась хоча б на частинку міліметра, наслідки були б катастрофічними», – заявили представники компанії Woke Studio у прес-релізі.

Компанія Neuralink, щоправда, не єдина, яка створює нейрокомп’ютерні технології. Її конкурентка, австралійська фірма Synchron, того ж дня заявила, що отримала таку саму характеристику від FDA для свого власного імплантату Stenrode, який, за її словами, «здатен транслювати активність мозку або стимулювати нервову систему зсередини кровоносних судин».

Недавно чип Stenrode імплантували 75-річному пацієнту, хворому на бічний аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга) і який з його допомогою навчився керувати електронними пристроями силою самої лишень думки. На відміну від Neuralink, для цього не потрібна перформація черепа.

Ілон Маск, щоправда, сказав, що інвазивна процедура для вживлення імплантату не буде складною. За його словами, цю процедуру пацієнту можна провести зранку без загальної анестезії, а після обіду він вже зможе піти додому.

Минулого вересня компанія Neuralink потратила 1 млрд доларів на придбання стартапу із Нью-Йорка Ctrl-Labs, який створює неінвазивні технології для керування цифровими пристроями.

Нейрокомп’терний інтерфейс – це поки що дуже молода технологія, але в майбутньому вона може глибоко вплинути на такі сфери, як охорона здоров’я і національна безпека.

Хоча зараз Neuralink сфокусована на відновленнні функцій кінцівок у людей з травмами спини, Ілон Маск розглядає і низку інших можливих застосувань.

Зокрема, він сказав, що його метою є створення універсального пристрою, який можна буде використовувати, зокрема, для ігор, спілкування і навіть керування автомобілем Tesla.

Один з учасників вчорашньої презентації навіть поміркував про перспективи The Link для мистецтва: «У нашому розумі приховано дуже багато креативної енергії. Ви зможете заплющити очі і створювати неймовірні картини у стилі Сальвадора Далі. Щоправда, для цього потрібно буде роками відточувати свої мистецькі здібності. Хоча, можливо, з достатньою кількістю електродів й у правильних місцях ви зможете потрапляти у ‘сирі’ концепти чи 'потенційні вектори' думки й розкодовувати їх».

Маск додав, що «усе це, вочевидь, дуже нагадує епізод серіалу ‘Чорне дзеркало’, але ви справді можете завантажувати в комп’ютер усе, що зберігається у вашій пам’яті. Ви можете зберігати свої спогади на резервних носіях і відновлювати їх у пам’яті. Врешті-решт, ви зможете навіть завантажити їх у нове чи роботизоване тіло. Майбутнє дійсно виглядає неймовірним».

Коли Маска запитали про вартість цього пристрою, він сказав, що спочатку він і справді буде дорогим, але згодом «разом з автоматизовною операцією ціну вдасться знизити до приблизно кількох тисяч доларів».

Patrick McGee

Musk-backed Neuralink unveils upgraded brain-implant technology

Financial Times, 29/08/2020

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc