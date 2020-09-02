«Дія» призупинила реєстрацію ФОПів



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Прийом заяв призупинили, щоб розв'язати проблему завантаженості реєстраторів і «удосконалити отримання послуг»

На порталі «Дія» тимчасово зупинили прийом заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців через необхідність доопрацювати функціонал нового держреєстру.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі.

Прийом заяв призупинили, щоб розв'язати проблему завантаженості реєстраторів і «удосконалити отримання послуг». Повідомляється, що прийом заяв буде відновлено приблизно через тиждень - після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

Про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення ЄДР та закінчення процесу міграції даних в оновлений ЄДР було оголошено 11 серпня. До цього програмне забезпечення реєстру останній раз оновлювалося понад 10 років тому - у 2007 році.

Нагадаємо, українцям з вересня перерахують зарплати: стало відомо, скільки ФОП повинен платити податків за працівників. Відповідно до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», мінімальна ставка ЄСВ встановлюється у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Отже, з 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць (3300 грн за квартал).

Також президент Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книг. Документ передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.