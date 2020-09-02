До 2040 року вартість зеленого водню впаде на 64% нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Wood Mackenzie в своєму звіті назвала 2020-ті десятиліттям водню Фото: eenergy.media

Кілограм водню буде коштувати близько двох доларів

Згідно з новим дослідженням консалтингової компанії Wood Mackenzie, очікується, що до 2040 року вартість екологічно чистого водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, знизиться на 64%.

В даний час середня собівартість «зеленого» водню, одержуваного шляхом електролізу, становить 6 доларів за кілограм. При цьому собівартість «синього» водню (виробляється з викопних вуглеводнів), становить 1,5-3 долара з природного газу і 2-2,5 долара - з вугілля.

«В середньому, витрати на виробництво зеленого водню дорівнюватимуть водню на основі викопного палива до 2040 року. У деяких країнах, таких як Німеччина, це станеться до 2030 року», - пише старший аналітик і автор звіту Wood Mackenzie Бен Галлахер.

«З огляду на масштаби, які ми спостерігали до сих пір, 2020-ті, ймовірно, стануть десятиліттям водню. Зростання цін на викопне паливо підвищить екологічну конкурентоспроможність водню, ще більше зміцнюючи в найближчі роки аргументи на користь нової технології».

На сьогоднішній день держави ЄС інвестували близько $10,6 млрд у виробництво зеленого водню. Завдяки інвестуванню за останні десять місяців потужності по екологічно чистому водню збільшилися з 3,5 ГВт до 15 ГВт.

Wood Mackenzie - британська дослідницька і консалтингова група з енергетики, хімічних речовин, поновлюваних джерел енергії, металургії та гірничої справи.