Квазіреспубліки без перманентного військового загострення втрачають сенс існування (огляд преси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час акції пам’яті «Час не лікує» біля посольства Росії в Україні. Київ, 28 серпня 2019

Шансів на те, що бойові дії на Донбасі припиняться до Нового року, все менше

На 42-й день режиму припинення вогню на Донбасі підтримувані Росією бойовики порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, та почали прицільно обстрілювати українські позиції, заявили в командуванні Операції об’єднаних сил.

Газета «Україна молода» нагадує, що це вже 47-мі з початку російської агресії домовленості щодо припинення вогню, порушені стороною російських гібридних сил.

Видання пише, що останніми днями ситуація на фронті накручувалася по висхідній: ультиматуми Пушиліна, регулярні провокації з боку бойовиків, спроби звинуватити Україну в порушеннях нагнітали обстановку.

«Маріонеткові квазіреспубліки без перманентного військового загострення втрачають увесь сенс власного існування», – наголошує газета у статті «Вогонь перемир’я: другу за каденції президента Зеленського імітацію миру зірвали окупанти».

Шансів на те, що бойові дії на Донбасі припиняться до Нового року, все менше, пишуть «Факти». Чому Україна віддалилася від закінчення війни, про яке говорив президент Володимир Зеленський? Чи будуть тривати обстріли позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків? І як потрібно реагувати Україні? Про це «Факти» розпитали колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Ігоря Романенка.

Він наголошує, що зрив перемир'я стався напередодні зустрічі представників парламентерів щодо Донбасу від України і Росії, яка була запланована на найближчий час. Для Кремля подібні акції з порушенням домовленостей – звичайна справа, впевнений генерал. Це – інструмент тиску на опонентів, які не хочуть йти на поступки, в цій ситуації – тиску на Україну, зазначив Ігор Романенко.

Ватажок підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Денис Пушилін напередодні погрожував, що зірве перемир'я нібито через те, що ЗСУ продовжують зміцнювати свої позиції на лінії розмежування, будують інженерні споруди. Але, як стверджує генерал, Пушилін – маріонетка Кремля і самостійно таку заяву робити б не став. Докладніше – в статті «Зеленського примушують до поступок», – генерал Ігор Романенко про нове загострення на Донбасі».

(5 вересня ватажок підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що 7 вересня порушить нині чинний режим припинення вогню. У відповідь на це українська сторона пообіцяла зреагувати в разі такого порушення – ред.).

«Перші Мінські домовленості шість років тому були підписані в результаті цинічної спецоперації Кремля – «Іловайського котла», – пише газета «День».

Видання нагадує, що у серпні 2014-го при виході з так званого «Іловайського котла» російські гібридні сили розстріляли сотні українських військовослужбовців, а поранених, які не могли піднятись, чавили гусеницями танків. Скільки саме – досі невідомо: називаються різні цифри.

Журналісти нагадують події літа 2014-го, коли голодне і роздягнене українське військо все ж стрімко просувалося на схід, визволяючи міста і села Донбасу. Вони були вже дуже близькі до звільнення всього Донбасу, фактично справа була кількох тижнів. Це розуміли і в Кремлі, мовиться у статті, тому там ухвалили, як заявить незабаром бойовик Гіркін, «доленосне для Росії і Донбасу рішення – надати «ополченцям» військову допомогу». За даними Офісу генерального прокурора, на територію України тоді ввійшли дев’ять батальйонно-тактичних груп чисельністю 3500 осіб.

Українське угруповання опинилось в оточенні. Сили були надто нерівні і українці несли втрати. В ніч із 28 на 29 серпня було домовлено «відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні». Однак, мовиться далі, коли українські підрозділи рухались з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами, по них відкрили ураганний вогонь. За спогадами українських вояків, те, що відбувалося в ті серпневі дні в районі Іловайська, нагадувало пекло. Спогади очевидців видання публікує в статті «Ми пішли в коридор смерті...».

(Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей – ред).

«Вибухове протистояння: чи спіткає Гео Лероса трагічна доля Гії Гонгадзе». У публікації під таким заголовком дописувач газети «Україна молода», експерт з питань безпеки генерал-лейтенант Василь Богдан стверджує, що постійні «зашквари», у які потрапляє влада, загострення суспільно-політичної і криміногенної обстановки та досить нестабільний східний фронт «породжують передчуття того, що в Україні внутрішнім і зовнішнім ворогом готується масштабна провокація на кшталт «справи Гонгадзе». «І можливим претендентом повторити долю страченого журналіста вважається народний депутат України Гео Лерос, із яким мають тривалий конфлікт глава Офісу президента Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський, котрих політик звинувачує у корупції, державній зраді та «передачі України в оренду олігархам», – пише автор.

А «вину за можливу акцію фізичного усунення Гео Лероса ворог спробує перекласти на владу і персонально президента України». Щоб подібне не стало реальністю, як вважає автор статті, президент та його монобільшість «повинні вжити невідкладних заходів зi зміцнення контррозвідувального й адміністративного режиму для попередження розвідувально-підривної, терористично-диверсійної та іншої злочинної діяльності ворога у близькому та глибокому тилу».

Також необхідним є ініціювання владою організації належної охорони силами УДО чи «Альфи» СБУ Гео Лероса, адже депутат перебуває в ареалі ймовірних загроз його життю і здоров’ю, наголошує видання.

(1 вересня Гео Лерос під час виступу в парламенті різко розкритикував президента України Володимира Зеленського і заявив, що той «не став воювати зі старою системою», а «просто з нею злився».

Зеленський сказав у відповідь журналістам про Лероса так: «В мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. І мені все одно, з якої вони партії».

Гео Лерос відомий, зокрема, після публікації у фейсбуці відеокадрів, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведене всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їхньої достовірності, всіх фактів, а також, хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою» – ред.).

Ірина Біла

Джерело:

Джерело: Радіо Свобода