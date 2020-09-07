Адвокати Лероса просять допитати нардепа Тищенка через підпал авто



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Машину нардепа Гео Лероса підпалили невідомі ввечері 28 серпня

Публічні висловлювання Тищенка щодо інциденту «дають підстави припускати, що він може володіти певними відомостями стосовно події злочину», зазначили адвокати

Адвокати народного депутата від «Слуги народу» Гео Лероса подали клопотання до поліції з проханням допитати його однопартійця Миколу Тищенка у справі щодо підпалу автомобіля.

Про це повідомили у юридичній компанії «Міллер».

«Адвокатами нашої компанії до Печерського управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит Миколи Тищенка у справі щодо підпалу авто народного депутата України Гео Лероса», – йдеться у повідомленні.

За словами юристів, поведінка та публічні висловлювання Тищенка щодо інциденту «дають підстави припускати, що він може володіти певними відомостями стосовно події злочину».

Також у компанії зазначили, що у разі відмови органу досудового розслідування у розгляді клопотання, вони будуть оскаржувати рішення у суді.

«Надалі ми плануємо звернутися з аналогічними клопотаннями щодо допиту в якості свідків інших посадових осіб, які можуть бути причетні до вказаних вище подій», - додали в компанії.

Машину нардепа підпалили невідомі ввечері 28 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».