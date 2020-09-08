«Припиняємо співпрацю». Телеканал «1+1» пояснив причини звільнення відомої ведучої



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Юлія Бориско залишає телеканал Коломойського

Рішення про звільнення Бориско зумовлене запланованим переформатуванням нічного випуску новин

Група 1+1 media, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, припиняє співпрацю з ведучою Телевізійної служби новин Юлією Бориско від 7 вересня.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Юлія Бориско працювала ведучою нічного випуску ТСН з жовтня 2008 року.

Телеканал «1+1» пояснив, що таке рішення зумовлене запланованим переформатуванням нічного випуску новин.

«Я вдячний Юлії за 12 років роботи у ролі ведучої ТСН. Юлія смілива, талановита та харизматична особистість, з нею було легко працювати та долати разом всі виклики, які часто поставали перед нашою командою. Я вірю, що попереду у неї підкорення багатьох нових вершин», – прокоментував директор департаменту новин Сергій Попов.

Нагадаємо, Бориско розповіла, що «канал вимагав більше», ніж вона могла йому дати.

До слова, у квітні 2019 року, у період президентських виборів Юлія Бориско відкрито висловилась на підтримку Петра Порошенка. До цього її спонукав ефір ток-шоу «Право на владу», на якому був присутній п'ятий президент, а його суперник на виборах Володимир Зеленський долучився по телефону. Тоді свою підтримку Петру Порошенка висловила також і Наталія Фібриг, кореспондент ТСН в Німеччині. Вона порівняла Зеленського з гопником, а також зізналась, що в першому турі голосувала за п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 11 квітня в студію «Право на владу» несподівано з’явився Петро Порошенко і закликав Зеленського також з’явитись в прямий ефір. Як з’ясувалось, Зеленський в цей час вже був у Франції і зв’язався зі студією по телефону.

Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати.Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Власне така поведінка Зеленського викликала багато критики.

Після цього Олександр Ткаченко, нинішній міністр культури і тодішній гендиректор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Петра Порошенка. Причиною позову він назвав звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».