«Новый Подол»: компании Ваврыша, Шуфрича, Бродского и Смолия разрешили застроить 13 га берега Днепра



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Руководство Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), видимо, решило превзойти само себя в выдаче разрешений на строительство на самых неподходящих для этого землях

На этот раз департамент дал добро под видом реконструкции нежилых зданий на 13 га береговой линии Подола, где запрещено возводить жилье, построить новый жилой комплекс. Этот многофункциональный ЖК должен поглотить большую часть территории Киевского речного порта, землепользователями участков под застройку выступают фирмы, тесно связанные с экс-регионалом Нестором Шуфричем, бизнесменом, политиком Михаилом Бродским и нынешним главой НБУ Яковом Смолием. Строить собираются фирмы экс-чиновника КГГА Андрея Ваврыша и нардепа Дмитрия Исаенко. Примечательно, что Детального плана территории (ДПТ) указанных земучастков не существует: его уже пятый год (похоже, как раз под новый комплекс) разрабатывает связанное с Ваврышем ООО «Терра Проджект».

Как стало известно KV из приказа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 22 января 2020 года № 76, ЧАО «Киевский речной порт» (*), ЧАО «Торгречтранс» (**) и ООО «Риверсайд Девелопмент ЛТД» (***) были выданы Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс на ул. Набережно-Крещатицкой в Подольском районе Киева. Документ был опубликован в реестре ГУО в конце февраля.

В ГУО отмечено, что ЧАО «Киевский речной порт» и ЧАО «Торгречтранс» – землепользователи, а ООО «Риверсайд Девелопмент ЛТД» – инвестор реконструкции (в соответствии с договорами об инвестировании и делегировании функций заказчика, заключенным в августе 2019 года).

Согласно документу, в имущественный комплекс, подлежащий реконструкции, входят строения и сооружения, расположенные по ул. Набережно-Луговая, 2 и ул. Набережно-Крещатицкая, 14. Граничная высота проектируемых зданий после реконструкции должна составить 27 метров.

Находится имущественный комплекс на трех земельных участках общей площадью 12,93 га:

12,23 га, кадастровый номер 8000000000:85:316:0069. Целевое назначение – для строительства и обслуживание зданий рыночной инфраструктуры. 0,21 га, кадастровый номер 8000000000:85:316:0072. Целевое назначение – для строительства и обслуживание зданий рыночной инфраструктуры. 0,48 га, кадастровый номер 8000000000:85:316:0040. Целевое назначение – для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки.

Расположение трех земельных участков

Согласно ГУО, функциональное назначение трех участков – территория общественных зданий и сооружений в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, утвержденным решением Киевсовета от 28.03.2002 года №370/1804 (Земли общественной застройки не предназначены для строительства жилья – KV).

В документе указано, что объекты проектирования находятся в границах исторического центра города, центральной планировочной зоны, исторического ареала. В связи с этим заказчику посоветовали согласовать проектную документацию с органами охраны культурного наследия.

Часть земельных участков попадает в прибрежно-защитную полосу (хотя, судя по кадастровой карте, практически все 12,9 га находятся в прибрежной полосе – KV). Исходя из этого проектирование необходимо вести, в том числе с учетом норм Водного кодекса, а также с учетом того, что законодательство гарантирует гражданам беспрепятственный доступ к побережью.

Кроме того, часть земли попадает в зону строительства Подольского мостового перехода через Днепр, а также Подольско-Воскресенской линии Киевского метрополитена. В связи с этим проектные решения и пешеходно-транспортная инфраструктура реконструкции должна быть согласована с проектами строительства этих объектов.

Особо отметим, что Детального плана территории (ДПТ), включающего проектируемые участки, не существует. Документ находится в разработке с июля 2015 года. По заказу на тот момент возглавляемого Андреем Ваврышем Департамента градостроительства и архитектуры КГГА разработкой ДПТ в границах улиц Константиновская, Викентия Хвойки, Кирилловская, Тульчинская Алябьева, железная дорога, Новый Гаванский мост, Набережно-Луговая в Подольском районе Киева занимается ООО «Терра Проджект» (связанное с Андреем Ваврышем – KV) и ООО «Межрегиональный центр технической инвентаризации».

На земельных участках, предназначенных под застройку, расположен Киевский речной порт, а именно один из двух его грузовых районов (всего порт охватывает территорию 18 га, разделенную на три участка).

«Новый Подол» VS Киевский речной порт

Весной 2018 года на международном архитектурном фестивале CANactions ныне девелопер Андрей Ваврыш и архитектор Гриша Зотов представили проект реновации территории Киевского порта в «новый полифункциональный район у воды – Новый Подол».

Проект реновации территории порта в «Новый Подол»

По замыслу авторов проекта, концепция района предусматривает застройку территории между Рыбальским мостом и Судоремонтным заводом домами до 18 метров с жилой, коммерческой и общественной составляющей. В рамках «Нового Подола» обещали создать пешеходную набережную с велодорожками и бульваром, который должен соединить пешеходную зону Днепра с улицей Константиновской. Проект также предусматривает обустройство общественного пляжа, причалов для катеров и лодок.

О создании «Нового Подола» заявлено на официальном сайте SAGA Development. Информация о строительстве ЖК с таким же названием размещена на «ЛУН» со статусом «в проекте». Отмечается, жилой комплекс намерены возводить при партнерстве ООО «Сага Девелопмент» (****) и ООО «Перфект Груп» (*****).

Между жилыми домами и берегом, на зеленой зоне останутся краны Киевского речного порта





Бродский, Шуфрич, Смолий, Ваврыш, Исаенко...

Еще в 2016 году KV сообщала, что ЧАО «Киевский речной порт» контролируют структуры, близкие к политику и бизнесмену Михаилу Бродскому, депутату Верховной Рады нескольких созывов Нестору Шуфричу и экс-главе департамента градостроительства КГГА, а ныне девелоперу Андрею Ваврышу. Михаил Бродский эту информацию подтверждал, после чего покупку акций ЧАО признал и Нестор Шуфрич.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧАО «Киевский речной порт» существует с 1996 года, имеет отношение к группе Нестора Шуфрича. Крупными владельцами акций являются ООО «Денди плюс» (17 %), ООО «Сант Гален Холдинг» (17,7 %), ООО «Современное партнерство» (8%), ООО «Денди-Инвест» (24 %), а также кипрские компании «Климарон Холдинг ЛТД» (15,3 %) и «Фолоукс Консалтинг Лимитед» (6,5 %). Директор – Мальвина Пидлужная. Конечные бенефициарные собственники – Ирина Коваленко, Вячеслав Русанов и Светлана Бродская (вероятно, вторая супруга Михаила Бродского).

ЧАО «Торгречтранс» существует с 1993 года и входит в группу «Октава Капитал» бизнесмена и общественного деятеля Александра Кардакова. 58,9 % акций владеет ООО «Инком-Инвест», 15,6% – Villon Aktiengesellschaft (Лихтенштейн), 16,3 % – Светлана Смолий (супруга главы Национального банка Украины Якова Смолия). Директором «Торгречтранса» числится Алексей Остринский.

ООО «Риверсайд Девелопмент ЛТД» зарегистрировано в 2015 году. Учредители – панамская корпорация «Тревор Бизнес С.А.» и кипрская «Полиест Холдингз Лимитед». Руководит компанией с ноябре 2016 года Андрей Ваврыш. До него директором числился Руслан Казюлькин.

С мая по июль 2014 года Руслан Казюлькин был начальником КП «Киевский метрополитен». По уверению СМИ, его называли причастным к ряду не совсем прозрачных схем освоения денег КП.

Отметим, что Ваврыш также значится директором ООО «Сага Девелопмент», учредитель которого – упомянутая панамская корпорация «Тревор Бизнес С.А.».

ООО «Перфект групп инвест» связывают с застройщиком и секретарем градостроительного комитета Верховной Рады Дмитрием Исаенко, хотя прямой связи с ним найти не удалось. При этом, известно, что в прошлом году Исаенко получал дивиденды от учредителя ООО «Перфект групп инвест» – АО "ЗНВКИФ "Княгиня Ярославна".

KV ранее писала о том, что Дмитрий Исаенко контролирует вопросы крупного строительного бизнеса в столице, играет одну из ведущих ролей в руководстве Конфедерации строителей Украины и что именно Исаенко «дал путевку в жизнь» Андрею Ваврышу.

Напомним, Андрей Ваврыш официально был уволен с должности замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по собственному желанию в августе 2015 года. Этому увольнению предшествовало заявление Виталия Кличко на заседании Антикоррупционного совета при Киевском городском голове о том, что по деятельности Андрея Ваврыша в конце 2014 года проводилось служебное расследование.

KV писала,что после увольнения в 2015 году Ваврышу даже удавалось де-факто руководить департаментом – через занявшую его пост Анну Бондарь.

Также напомним, что накануне внеочередных парламентских выборов 2019 года Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) публично призвала не допустить проникновения в Верховную Раду «группы коррупционеров и системных истребителей Киева»: Андрея Ваврыша, Дмитрия Исаенко, Анну Бондарь и предпринимателя Вадима Струневича. Но в результате выборов Исаенко, Бондарь и Струневич получили мандаты нардепов.

По информации КОНСАУ, Андрея Ваврыш непосредственно причастен к таким одиозным политическим проектам как:

внесение правок в законопроект "О регулировании градостроительной деятельности", позволяющих свободно трактовать конечный текст закона;

создание в Киеве системы продажи ГУО застройки отдельных земельных участков;

регистрации "карманных фирм-разработчиков" ДПТ столицы, выполняемых с нарушением фундаментальных требований обеспечения социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры».

Отметим, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов, которого явно запомнят за массовую выдачу застройщикам противоречащих законодательству и различным нормативам ГУО. Напомним, чтобы «подыграть» застройщикам в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА массово выдают застройщикам ГУО, которые благословляют строительство там, где это запрещает Генплан, а также называют жилую недвижимость «многофункциональными комплексами».

* ПАТ «Київський річковий порт» (Код ЄДРПОУ: 03150071)

** ПАТ «Торгрічтранс» (Код ЄДРПОУ:03150326)

*** ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 40039630)

**** ТОВ «Сага Девелопмент» (Код ЄДРПОУ: 38544111)

***** ООО «Перфект Груп» (Код ЄДРПОУ: 40244686)

Джерело: КиевVласть