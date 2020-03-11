Навколо кінотеатру «Київ» розгорівся новий скандал: орендаря звільнено від сплати коштів



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Депутати пропонують розірвати договір оренди кінотеатру «Київ» з ТОВ «Сінема-Центр»

Мер Києва Віталій Кличко відмовляється виносити на розгляд міськради проект рішення про розірвання договору оренди кінотеатру «Київ», укладеного 14 травня 2019 року із ТОВ «Сінема-Центр». Крім того, керівництво Департаменту комунальної власності КМДА вже самостійно, не запитавши депутатів, звільнило орендаря від необхідності платити за користування майном киян. У депутатському корпусі бачать в цьому ознаки перевищення повноважень.

Про це KV розповів ексглава комісії Київради з питань власності, депутат з групи «Київська команда» Леонід Антоненко.

За його словами, розгляд проекту рішення «Про відмову від договору оренди кінотеатру «Київ» з ТОВ «Сінема-Центр» переноситься на невизначений термін.

«27 лютого на засіданні Київради я попросив перенести розгляд цього питання, оскільки запросив у Департаменту комунальної власності КМДА певну інформацію і хотів дочекатися відповіді. Але замість цього секретар Київради Володимир Прокопів просто зняв цей документ з розгляду. При цьому, Віталій Кличко відмовляється вносити це питання до порядку денного засідання Київради 12 березня», - розповів Антоненко.

Як пояснив депутат, він направив до Департаменту комунальної власності КМДА запит, щоб дізнатися, на якій підставі чиновники звільнили орендаря кінотеатру «Київ» від необхідності сплачувати орендну плату. Чиновники прийняли таке рішення без санкції депутатського корпусу, обгрунтувавши це тим, що «будівля знаходиться в незадовільному стані». Антоненко вважає, що є перевищення повноважень і небажання вирішувати спірне питання прозоро і в конструктивному ключі.

Проект рішення «Про відмову від договору оренди кінотеатру «Київ» з ТОВ «Сінема-Центр» був поданий на розгляд столичної міськради за підписом 15 депутатів. Документ передбачає відмову від договору №2974 від 14 травня 2019 року, який був укладений між Департаментом комунальної власності КМДА, КП «Київкінофільм» і ТОВ «Сінема-Центр», через накопичення орендарем боргів перед столицею. На засіданні комісії Київради з питань власності 25 лютого 2020 року озвучувалося, що сума цього боргу вже близько 11 млн гривень.

Нагадаємо, Леонід Антоненко ще 14 листопада 2019 року під час засідання Київради заявляв, що профільний департамент КМДА повинен оперативно розірвати цей договір оренди через суд. Депутат звернувся з відповідною пропозицією до мера Києва Віталія Кличка, пояснивши йому, що орендар банально не платить орендну плату. Столичний градоначальник тоді порадив Антоненку не займатися популізмом.

Як з'ясувала KV, заступник директора Департаменту комунальної власності КМДА Олег Шмуляр 25 лютого повідомив членів комісії Київради з питань власності про те, що з грудня 2019 року ТОВ «Сінема-Центр» вже звільнено від сплати орендної плати. За його словами, на такі дії департамент підштовхнула профільна комісія міськради. Раніше йшлося лише про можливість надати 50% знижку на орендну плату на 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що Департамент комунальної власності КМДА у вересні 2019 року прийшов у комісію власності міськради з пропозицією зменшити орендну плату для ТОВ «Сінема-Центр» з 2,1 млн гривень до 569,2 тис. грн. Позитивно це питання тоді вирішено не було. Депутатів здивувало, що новоявлений орендар тільки через кілька місяців після укладення договору оренди раптом «дізнався», що будівля знаходиться в незадовільному стані і потребує дорогого ремонту.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення виїзного засідання постійної Комісії Київради з питань власності в приміщенні кінотеатру «Київ», аби депутати, активісти та журналісти побачили в якому стані перебуває будівля кінотеатру.

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

У мережі зявилося відео, де знято, в якому стані знаходиться кінотеатр після старих орендарів.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ». Планується, що кінотеатр «Київ» буде відкрито до кінця цього року.