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    Подружжя організувало у Києві п’ять порностудій (фото, відео)

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    <span lang="UK">Організатори порнобізнесу залучили понад 30 дівчат</span> - Подружжя організувало у Києві п’ять порностудій (фото, відео)
    Організатори порнобізнесу залучили понад 30 дівчат
    Фото: Нацполіція

    Місячний прибуток однієї порностудії складав понад 300 тис. грн

    Працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили подружжя в організації діяльності мережі порностудій.

    Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

    Встановлено, що фігуранти на території Києва організували незаконну діяльність 5 студій з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі Інтернет. До створення протиправного контенту останні залучили понад 30 громадянок України віком від 18 до 30 років.

    За допомогою спеціальних комп’ютерних програм дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих веб-сайтах. Вартість однієї хвилини приватної бесіди складала від 3 до 10 доларів. Таким чином місячний прибуток однієї студії складав понад 300 тисяч гривень. 

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    Подружжя організувало у Києві п’ять порностудій (фото, відео)
    Подружжя організувало у Києві п’ять порностудій (фото, відео)

    З метою конспірації злочинної діяльності організатори налагодили систему шифрованого зв’язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей. 

    Кіберполіція провела обшуки в офісах порностудій. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, професійне фото- і відеообладнання, базу даних моделей, фінансову інформацію та документацію.

     

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

    Після отримання висновків комп’ютерно-технічних експертиз організаторам порнобізнесу буде оголошено підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

    Наразі досудове розслідування триває.

    Національна поліція України Київ кримінал злочин порнографія
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