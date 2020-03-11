Подружжя організувало у Києві п’ять порностудій (фото, відео)



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Організатори порнобізнесу залучили понад 30 дівчат Фото: Нацполіція

Місячний прибуток однієї порностудії складав понад 300 тис. грн

Працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили подружжя в організації діяльності мережі порностудій.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Встановлено, що фігуранти на території Києва організували незаконну діяльність 5 студій з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі Інтернет. До створення протиправного контенту останні залучили понад 30 громадянок України віком від 18 до 30 років.

За допомогою спеціальних комп’ютерних програм дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих веб-сайтах. Вартість однієї хвилини приватної бесіди складала від 3 до 10 доларів. Таким чином місячний прибуток однієї студії складав понад 300 тисяч гривень.

З метою конспірації злочинної діяльності організатори налагодили систему шифрованого зв’язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей.

Кіберполіція провела обшуки в офісах порностудій. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, професійне фото- і відеообладнання, базу даних моделей, фінансову інформацію та документацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Після отримання висновків комп’ютерно-технічних експертиз організаторам порнобізнесу буде оголошено підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування триває.