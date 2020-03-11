У Києві викрито хакерів, які за допомогою бот-мережі грабували банки



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Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої Фото: Нацполіція

За допомогою програми клієнт-банку, встановленій на ураженому комп’ютері банку, зловмисники виводили гроші

Співробітники слідчого управління поліції Києва спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Києва припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало несанкціоноване втручання до комп’ютерних систем банківських установ, фізичних та юридичних осіб України та країн Європи. З метою незаконного заволодіння грошовими коштами та шляхом ураження комп’ютерної техніки шкідливим програмним забезпеченням фігуранти організували бот-мережу з інфікованих комп’ютерів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники спецслужби встановили, що за допомогою програми клієнт-банку, встановленій на інфікованому комп’ютері, зловмисники виводили грошові кошти на банківські рахунки підставних осіб або переводили у криптовалюту за допомогою обмінних пунктів у мережі Інтернет.

У результаті збитки від протиправної діяльності фігурантів за рік склали понад 30 мільйонів гривень.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, котрі використовувалися у протиправній діяльності зловмисників.

Вилучену техніку відправлено на проведення експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 361¹ (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі.