Пандемія коронавірусу: спиться довше, але гірше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опитування демонструє зміни сну

Етап строгого карантину минає. Школи, країни, кордони – все ще недавно було закрито і майже всюди було заборонено покидати дім. Упродовж цього часу науковці з Базельського університету та Університетських психіатричних клінік Базеля зібрали дані про те, як надзвичайна ситуація вплинула на життя людей. В одному опитуванні вчені зібрали відповіді на питання про сон та з’ясували: більшість опитаних хоч і спали суттєво більше, але краще не почувалися. Навпаки – учасники розповідали, що якість їхнього сну під час карантину погіршилася. Медики на чолі з Крістін Блюме (Christine Blume) у журналі «Current Biology» написали: причиною цього можуть бути особливі та тривожні обставини пандемії.

Багато роботи, мало сну – з цим щодня стикається чимало людей. Дослідники сну знають, що це може вивести з ладу внутрішній годинник. Наслідком є «соціальний десинхроноз» (jetlag, тобто неузгодженість внутрішнього годинника з навколишнім ритмом життя), що в довготривалій перспективі може призвести до проблем зі здоров’ям. Блюме і її команда хотіли з’ясувати, чи унікальна життєва ситуація в умовах карантину змінила сон і ритми дня-ночі.

У період з 23 березня до 26 квітня 2020 року науковці опитали загалом 435 людей зі Швейцарії, Австрії та Німеччини. Серед них було 75% жінок, 85% всіх опитаних відповіли, що працюють в умовах домашнього офісу.

Результати засвідчили: приблизно 75% опитаних спали суттєво довше, ніж перед пандемію коронавірусу, – до 50 хвилин більше. Вчені припускають: причина в тому, що люди не мусили їхати на роботу. Крім того, опитування довело, що піддослідні страждали на менший соціальний десинхроноз. Це означає, що у багатьох людей ритми бадьорості та сну знову стабілізувалися у більшій відповідності до індивідуального біологічного годинника.

Проте Блюме та її команда також з’ясували, що багато учасників, незважаючи на триваліший сон, не почувалися свіжішими – дехто навіть гірше спав. В опитуванні піддослідні розповіли, що відчувають більший психологічний тиск і що загалом їхнє розумове та фізичне самопочуття погіршилося. Науковці припускають, що це результат надзвичайних обставин пандемії та гіршої якості сну.

Те, що виняткові ситуації негативно впливають на психіку, продемонстрували ще на початку року дослідження тривалих протестів у Гонконгу. Демонстранти повідомляли, що посилено страждають від депресій та посттравматичного стресового розладу.

Karin Schlott

Länger, aber schlechter geschlafen

spektrum.de, 12/06/2020

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc