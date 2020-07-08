До послаблення карантину не готові дев’ять областей України (список)
У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області і погіршилася на Львівщині
Станом на 8 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей України. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Зокрема, до послаблення карантину не готові:
- Волинська область,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська.
У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
- проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.
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Всього50414
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Хворіють25989
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Одужали23119
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Померли1306
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.
Дані з усіх регіонів дивіться тут.