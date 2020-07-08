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    Здоров'я

    До послаблення карантину не готові дев’ять областей України (список)

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    За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків захворювання на коронавірус - До послаблення карантину не готові дев’ять областей України (список)
    За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків захворювання на коронавірус

    У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області і погіршилася на Львівщині

    Станом на 8 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей України. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

    Такі дані оприлюднили в МОЗ.

    Зокрема, до послаблення карантину не готові:

    • Волинська область,
    • Донецька,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Львівська,
    • Одеська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Харківська.

    У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області.

    Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

    • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
    • проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;
    • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
    • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

    Дані з усіх регіонів дивіться тут.

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    Міністерство охорони здоров'я епідемія карантин коронавірус
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