До послаблення карантину не готові дев’ять областей України (список)



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За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків захворювання на коронавірус

У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області і погіршилася на Львівщині

Станом на 8 липня до послаблення карантину не готові дев'ять областей України. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Такі дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, до послаблення карантину не готові:

Волинська область,

Донецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Одеська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська.

У порівнянні з минулою добою, ситуація покращилася в Чернігівській області.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.

Дані з усіх регіонів дивіться тут.